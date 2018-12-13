Достаточно найти ближайший Терминал или салон связи «Связной», «Мегафон»

Достаточно найти ближайший Терминал или салон связи «Связной», «Мегафон»Клиенты Росбанка теперь могут оплачивать кредиты и пополнять текущие счета в банке простым и удобным способом – через платежные сервисы QIWI. Достаточно найти ближайший QIWI Терминал или салон связи «Связной», «Мегафон», чтобы внести наличные, или воспользоваться QIWI Кошельком и совершить онлайн-платеж в мобильном приложении или на сайте.Чтобы погасить кредит или пополнить счет, потребуется только ФИО и номер лицевого счета – деньги будут зачислены уже на следующий рабочий день. Комиссия за операцию составит 1,6% при пополнении счета через QIWI Терминалы и QIWI Кошелек (минимальная сумма пополнения – 100 рублей) и 1% в салонах связи «Связной», «Мегафон» (минимальная сумма пополнения – 50 рублей).«Современные люди ценят в технологиях удобство и легкость использования, а мы ценим время наших клиентов. Обсуждая проект с коллегами из Росбанка, мы ставили задачу сделать сервис, который учтет все потребности клиентов и даст возможность совершать платеж как онлайн, так и оффлайн – через QIWI Терминалы и салоны связи. В дальнейшем мы продолжим расширять карту точек оплаты, подключая новых партнеров», – комментирует Александр Щербаков, директор департамента продаж финансовых сервисов QIWI.«Один из основных приоритетов Росбанка – обеспечение удобства клиентов. Поэтому мы приняли решение углубить сотрудничество с QIWI - компанией, обладающей одной из крупнейших в России сетей платежных терминалов, и дать нашим клиентам возможность производить финансовые операции по своим счетам и кредитам в удобном им месте», - отметил Владимир Коробов, директор департамента развития и эффективности розничной сети Росбанка.