Главный тренер московского Спартака Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского Вильярреала отметил важность поединка. По его словам, матч будет сродни финалу группы.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка. По его словам, матч будет сродни финалу группы."По сути, нас ожидает финал группы. Каждый осознает, что дальше по турниру пойдет тот, кто победит, — сказал Кононов, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Обе команды любят атаковать и демонстрируют комбинационный футбол, что мы уже увидели в Москве. И так получилось, что игра против "Вильярреала" станет заключительной и главной в 2018 году".Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Вильярреалом" состоится в четверг, 13 декабря, в Испании. Матч начнется в 20:55 по московскому времени. Перед 6-м туром "красно-белые" с пятью очками замыкают таблицу группы "G". У опережающих их "Рейнджерс" 6 баллов, у "Рапида" и "Вильярреала" – по 7.