Бывшую королеву красоты Карпентер Беарс обвинили в том, что
она отправляла интимные фотографии 15-летнему школьнику. Теперь американке может
грозить реальный срок.
Бывшую королеву красоты Карпентер Беарс обвинили в том, что
она отправляла интимные фотографии 15-летнему школьнику. Теперь американке может
грозить реальный срок.
Карпентер работала учительницей в средней школе. Однажды у нее завязалась переписка с одним из учеников, в ходе которой она стала отправляла ему интимные фотографии. Их общение длилось на протяжении нескольких месяцев, пока об этом не узнала мама мальчика и обратилась в полицию.
Беарс уже признала свою вину. Сейчас
ее выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов. Если суд признает женщину виновной, то ей грозит до 20 лет тюрьмы.
Интересно, что в 2014 году Карпентер завоевала титул "мисс Кентукки" и через два
года вышла замуж за угольного магната. Почему она захотела общаться с более молодыми поклонниками, неизвестно.
Ранее в Красноярске учительница английского языка вела интимную
переписку с учеником старших классов, причем инициатором общения стал сам подросток. Женщина отправляла ему свои откровенные фотографии
и даже предложила устроить дополнительные занятия по английскому языку в обмен
на интим.
Последней каплей для мальчика стало ее предложение
пожениться и родить детей. Школьник понял, что так продолжаться больше не
может, и опубликовал их переписку в социальных сетях. Бывшие коллеги
учительницы рассказали, что женщина проработала
в школе всего месяц. На ее уроках неоднократно были проблемы с дисциплиной, а
ее знания по предмету были очень слабые.