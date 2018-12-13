Бывшую королеву красоты Карпентер Беарс обвинили в том, что она отправляла интимные фотографии 15-летнему школьнику. Теперь американке может грозить реальный срок.

Бывшую королеву красоты Карпентер Беарс обвинили в том, чтоона отправляла интимные фотографии 15-летнему школьнику. Теперь американке можетгрозить реальный срок.Карпентер работала учительницей в средней школе. Однажды у нее завязалась переписка с одним из учеников, в ходе которой она стала отправляла ему интимные фотографии. Их общение длилось на протяжении нескольких месяцев, пока об этом не узнала мама мальчика и обратилась в полицию.Беарс уже признала свою вину. Сейчасее выпустили под залог в размере 10 тысяч долларов. Если суд признает женщину виновной, то ей грозит до 20 лет тюрьмы.Интересно, что в 2014 году Карпентер завоевала титул "мисс Кентукки" и через двагода вышла замуж за угольного магната. Почему она захотела общаться с более молодыми поклонниками, неизвестно.Ранее в Красноярске учительница английского языка вела интимнуюпереписку с учеником старших классов, причем инициатором общения стал сам подросток. Женщина отправляла ему свои откровенные фотографиии даже предложила устроить дополнительные занятия по английскому языку в обменна интим.Последней каплей для мальчика стало ее предложениепожениться и родить детей. Школьник понял, что так продолжаться больше неможет, и опубликовал их переписку в социальных сетях. Бывшие коллегиучительницы рассказали, что женщина проработалав школе всего месяц. На ее уроках неоднократно были проблемы с дисциплиной, аее знания по предмету были очень слабые.