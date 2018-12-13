Пользователи раскритиковали участницу Мисс Вселенная-2018 от США Сару Саммерс за насмешки над другими конкурсантками. Американка разместила в своем Instagram-аккаунте издевательский ролик.

Пользователи раскритиковали участницу "МиссВселенная-2018" от США Сару Саммерс за насмешки над другимиконкурсантками. Американка разместила в своем Instagram-аккаунте издевательскийролик.На видеозаписи Саммерсвместе с представительницами Австралии и Колумбии обсуждает то, что некоторыеучастницы конкурса не говорят по-английски. Через некоторое время видео пропалосо страницы Сары, но появилось в другом микроблоге - @diet_prada, посвященномобратной стороне модельного бизнеса."Мисс Камбоджа"совсем не говорит по-английски, а тут ни один человек не говорит на ее языке.Представляете? Ей должно быть одиноко и неловко. Бедная "Камбоджа", —говорит королева красоты на одном из видео. В другом ролике девушки высмеивают"Мисс Вьетнам".Такойюмор пользователи Сети не оценили. Многие посчитали Сару невоспитанной невеждой,недостойной звания "Мисс Вселенная"."Именно таквыглядит ксенофобия. Даже если она пытается выразить сочувствие, ееснисходительная, нетолерантная интонация говорит об обратном", – цитируетописание к видео к видео на @diet_prada РИА Новости. "Это конкурс красотыили устной речи? Эти трое так меня разочаровали. И впредь: не надо судить очеловеке по его красоте", – написал один из пользователей в Twitter.На Сару после ее выходкиначалась настоящая травля в Сети. Некоторые фолловеры призвали выгнать Саммерси других участниц ролика с конкурса "Мисс Вселенная".Финал "Мисс Вселенная —2018" пройдет 17 декабря в Бангкоке. Россию в соревновании представляет18-летняя Юлия Полячихина из Чебоксар.