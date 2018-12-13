Ранее планировалось закупить в лизинг 10 автобусов марки «КАВЗ»

Ранее планировалось закупить в лизинг 10 автобусов марки «КАВЗ»Администрация Костромской области приняла решение увеличить количество автобусов, работающих на газомоторном топливе, которые приобретаются для костромского ПАТП-3. Губернатор Сергей Ситников подписал соответствующее распоряжение.Ранее планировалось закупить в лизинг 10 автобусов марки «КАВЗ», однако при изучении коммерческих предложений от производителей эти планы были изменены. Решено приобрести 16 автобусов марки «ПАЗ», работающих на газомоторном топливе.По условиям лизинга, первоначальный платеж составит 18,5 млн рублей. Эти средства заложены в областном бюджете. Автобусы будут работать на межмуниципальных пригородных маршрутах, годовая экономия на горюче-смазочных материалах превысит 7 млн рублей.Ранее по инициативе губернатора Сергея Ситникова в Костромской области были установлены налоговые льготы для некоторых категорий владельцев транспортных средств, которые в качестве топлива используют природный или сжиженный газ.