Соревнования проходили среди кадетов до 17-ти лет

Соревнования проходили среди кадетов до 17-ти летСпортсмен из Коврова Данила Рубцов завоевал «бронзу» на Всероссийском турнире «Надежды России» по фехтованию. Соревнования проходили среди кадетов до 17-ти лет.Данила представлял команду 33-го региона, в которую входили еще 2 человека – Семен Гасов и Арсений Цейгалов – тоже ковровчане. Фехтовальщики заняли 19 и 34 места соответственно. В командных соревнованиях наши спортсмены оказались на 6-ом месте из 16-ти.В турнире участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Коврова, Калуги, Иванова, Ульяновска, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Дзержинска и других городов.