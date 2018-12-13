Он заманивал их «карманными» деньгами

Он заманивал их «карманными» деньгамиВ Коврове пенсионера признали виновным в развратных действиях к несовершеннолетним, сообщает региональный СледКом.В период с ноября 2017 по март 2018 года 67-летний мужчина, соблазняя детей «карманными» деньгами, приглашал к себе домой двух мальчиков 12-ти и 13-ти лет, где развращал школьников.Эксперты признали пенсионера страдающим педофилией. Он нуждается в принудительном лечении у психиатра.Пострадавшим детям оказана психологическая поддержка. К семьям, где воспитываются школьники, привлечено внимание органов системы профилактикиУчитывая обстоятельства произошедшего, следователем СК России приняты меры к оказанию пострадавшим психологической поддержки, к семьям, где воспитываются мальчики, привлечено внимание органов системы профилактики.Пенсионера приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевших с него взыскали более 100 тысяч рублей как моральную компенсацию.