В итальянском Риднау продолжается второй этап биатлонного Кубка IBU. Вторым номером программы стала смешанная эстафета, в которой принимают участие и мужчины, и женщины. Победу на этапе одержала сборная России, опередившая всех соперников.

В итальянском Риднау продолжается второй этап биатлонного Кубка IBU. Вторым номером программы стала смешанная эстафета, в которой принимают участие и мужчины, и женщины. Победу на этапе одержала сборная России, опередившая всех соперников.Наша команда в составе Ирины Казакевич, Светланы Мироновой, Юрия Шопина и Антона Бабикова пришла на финиш со временем 1 час 19 мин. 27,1 сек. Всего 8 секунд нашим "стреляющим лыжникам" уступили спортсмены Швеции, а третье место – у национальной команды Норвегии.