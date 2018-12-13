Обнова, которая не в радость. К нам в редакцию обратился житель Владимира, который уверен, что купленные зимние ботинки навредили его здоровью. Обувь мужчина носил несколько дней и стал ощущать боль в ногах, хотя, по его словам, раньше таких проблем не было. В магазине, где покупал, вернуть деньги отказались. В ситуации разбиралась Маргарита Махрова.

Обнова, которая не в радость. К нам в редакцию обратился житель Владимира, который уверен, что купленные зимние ботинки навредили его здоровью. Обувь мужчина носил несколько дней и стал ощущать боль в ногах, хотя, по его словам, раньше таких проблем не было. В магазине, где покупал, вернуть деньги отказались. В ситуации разбиралась Маргарита Махрова.Эти кожаные зимние ботинки Иван купил в крупном обувном магазине, в конце ноября. Отдал за них 3230 рублей. Мужчина рассказывает, что во время примерки его всё устраивало. Только вот в новых ботинках Иван проходил всего несколько дней. У мужчины стали сильно болеть ноги в области бёдер. Раньше, по его словам, подобных проблем никогда не было, хотя обувь носил разную, а тут на тебе.Иван Филиппенков, покупатель: "Сначала не обратил на это внимания, думал, пройдёт. На следующий день уже настолько была боль, что нога просто не поднималась, пришлось её волочить, больно. Пришёл домой, снял ботинки, через некоторое время стало полегче. Решил обратиться в магазин".Письменную претензию Ивана на качество ботинок в магазине рассмотрели, но вернуть деньги отказались. Потому что, хотя на новую обувь и даются гарантии, видимых дефектов производственного характера на ней нет. Поменять тоже нельзя: ботинки уже носили на улице, бирки срезаны, а значит, товарный вид потерян. Иван обратился в Роспотребнадзор, но там ему пояснили, что в подобной ситуации необходима экспертиза. Провести её могут и в магазине. Для этого покупатель должен написать заявление о том, что он неудовлетворён ответом на претензию и визуальной проверкой качества. Однако если обувь признают качественной, за экспертизу ему придётся платить, а вот если дефект действительно обнаружат...Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области: "Если результат экспертизы показывает, что товар действительно имеет либо фабричный дефект, какие-то производственные недостатки в носке, в качестве, то потребитель на основании этих лабораторных исследований экспертизы обращается к продавцу с претензией, пишется она в двух экземплярах, где указывает выявленные недостатки и свои требования".В этом случае потребовать можно замены, ремонта обуви или возврата денег. Иван рассказывает, что сам ходил на консультацию к независимым экспертам. Там ему сообщили, что специального оборудования для исследования подобных внутренних дефектов в городе нет, а внешне ботинки выглядят нормально. Мужчина уверен - проблема именно в качестве обуви. Он обратился в ортопедический салон. Ему пояснили, что боль может возникать из-за неравномерного распределения нагрузки на стопу. Сходил мужчина и к врачу, который зафиксировал, что у него в ноге лопнул сосуд и даже образовалась гематома. Сейчас Иван проходит лечение, и новые ботинки ему посоветовали больше не носить. Как пояснили нам юристы, в данной ситуации очень много нюансов. Ведь если обувь нельзя носить по конкретным медпоказаниям, это, по сути, не дефект. Устанавливать, является ли обувь некачественной - дело экспертов. По закону, можно прибегнуть к их помощи или даже обратиться в суд, где...Евгений Соловьёв, юрист: "В результате проведения экспертизы в зависимости от того, в чью пользу будет результат, тот и будет получать компенсацию с проигравшей стороны, в том числе и за экспертизу. Поэтому всегда нужно соразмерно оценивать свои расходы и риски".Специалисты советуют, чтобы избежать подобных обстоятельств, лучше всё же разнашивать новую обувь дома, не срезая ярлыков и бирок, а при покупке внимательно читать условия гарантии.