Роскошная вилла в Майами, принадлежащая Энрике Иглесиасу и
Анне Курниковой, выставлена на продажу. Едва завершив перестройку особняка,
пара решила от него избавиться.
Роскошная вилла в Майами, принадлежащая Энрике Иглесиасу и
Анне Курниковой, выставлена на продажу. Едва завершив перестройку особняка,
пара решила от него избавиться.
Дом оказался слишком большим. Приобретая особняк и
перестраивая его на свой лад, Энрике и Анна планировали переехать сюда с детьми
и пригласить родителей. Однако, когда ремонт был завершен, звездная пара
поняла, что только в одной гостиной могут свободно разместиться 3 такие семьи.
Виллу Иглесиас с Курниковой приобрели за 1,8 миллиона
долларов. Общая площадь помещений – приблизительно 632 квадратных метра. В доме
шесть спален с отдельными ванными комнатами, гостиная с золочеными люстрами, на
участке есть плавательный бассейн, крытая терраса и кухня на открытом воздухе.
Вся эта роскошь теперь доступна за 5 миллионов долларов, передает РЕН ТВ со
ссылкой на Wall Street Journal.
Анна – российская теннисистка и фотомодель, бывшая
первая ракетка мира в парном разряде, двукратная победительница Открытого
чемпионата Австралии. Энрике Иглесиас – испанский певец, автор песен, продюсер
и актер, один из самых известных представителей латиноамериканской музыки в
мире. За свою карьеру он выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов.
и Иглесиас познакомились в 2001 году. В СМИ
периодически появлялись сообщения о разладе в звездной семье и грядущем
расставании. Однако в декабре 2017 года у пары родилась двойня, слухи о разводе Курниковой поутихли.