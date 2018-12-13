Роскошная вилла в Майами, принадлежащая Энрике Иглесиасу и Анне Курниковой, выставлена на продажу. Едва завершив перестройку особняка, пара решила от него избавиться.

Роскошная вилла в Майами, принадлежащая Энрике Иглесиасу иАнне Курниковой, выставлена на продажу. Едва завершив перестройку особняка,пара решила от него избавиться.Дом оказался слишком большим. Приобретая особняк иперестраивая его на свой лад, Энрике и Анна планировали переехать сюда с детьмии пригласить родителей. Однако, когда ремонт был завершен, звездная парапоняла, что только в одной гостиной могут свободно разместиться 3 такие семьи.Виллу Иглесиас с Курниковой приобрели за 1,8 миллионадолларов. Общая площадь помещений – приблизительно 632 квадратных метра. В домешесть спален с отдельными ванными комнатами, гостиная с золочеными люстрами, научастке есть плавательный бассейн, крытая терраса и кухня на открытом воздухе.Вся эта роскошь теперь доступна за 5 миллионов долларов, передает РЕН ТВ соссылкой на Wall Street Journal.Анна – российская теннисистка и фотомодель, бывшаяпервая ракетка мира в парном разряде, двукратная победительница Открытогочемпионата Австралии. Энрике Иглесиас – испанский певец, автор песен, продюсери актер, один из самых известных представителей латиноамериканской музыки вмире. За свою карьеру он выпустил более 40 синглов и 10 студийных альбомов.и Иглесиас познакомились в 2001 году. В СМИпериодически появлялись сообщения о разладе в звездной семье и грядущемрасставании. Однако в декабре 2017 года у пары родилась двойня, слухи о разводе Курниковой поутихли.