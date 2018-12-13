Лена Баранова, которая находится на телестройке всего несколько месяцев, раскусила Захара Саленко. Девушка заявила, что звезда шоу Дом-2 не собирается строить отношения на проекте, у молодого человека другая цель.

Лена Баранова, которая находится на телестройке всегонесколько месяцев, раскусила Захара Саленко. Девушка заявила, что звезда шоу "Дом-2"не собирается строить отношения на проекте, у молодого человека другая цель.Сидя на лобном месте, Баранова заявила, что Саленко не нужныотношения. Он только делает вид, что ищет любовь. На самом деле участнику телепроекта"Дом-2" просто нравится сидеть трутнем и ничего не делать."Ты просто сидишь здесь, красавчик, и мордой торгуешь", -кричала Баранова. Саленко говорил в параллель с девушкой. Он уличал жительницутелестройки в постоянной фальши и вранье."Самовлюбленный дурак",– в гневе вопила красотка. А тот в ответ говорил: "Лена, фу".Поклонники "Дома-2" согласились с претензиями Барановой.Многие отмечали, что участники уже давно забыли в чем смыслпроекта."Она права на счет Захара.Бездельники одни собрались .мужики сидят годами жрут и спят .**** занимаются (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я в шоке,это единственное место где можно зарабатывать деньги и при этом не работать!!!Тебя накормят, можно сказать есть крыша над головой, тебе платят деньги, хочешьна море пожалуйста, отправят на остров, хочешь строить отношения строй, нехочешь твори всякую чушь!!! А тут пашешь на работе, пашешь, думаешь какраспределить деньги чтоб нормально существовать...", "Какая у этогоголубка позиция? Как бровки выщипать, больше ничего не знает и не может", – рассуждалифанаты .К слову были и те, кого спор звезд телестройкимало заинтересовал. Они обсуждали украинский говор Лены и "чужие" волосы на ееголове."Гговор противный ,жуть", "Ленка когда говорит, плача, смешно слушать , каккоза блеет!", "так она же хохлуха, оттуда и говор такой, на майданеорали, теперь на ДД орут", "Отрезала волосы, чтобы снова нарастить!","Отхренякала патлы свои,что бы чужие налепить😜", – писали поклонники шоу .