В этом году отмечает 140 лет в мире и 25 лет в России рекламная пауза. В Прямом эфире вспомнили первую рекламу в СССР и рекламные ролики 1990-х. Некоторые слоганы из них до сих пор у многих на устах, а персонажи рекламы (как, например, Леня Голубков) стали своеобразными символами тех лет.

В этом году отмечает 140 лет в мире и 25 лет в России "рекламная пауза". В "Прямом эфире" вспомнили первую рекламу в СССР и рекламные ролики 1990-х.Некоторые слоганы из них до сих пор у многих на устах, а персонажи рекламы (как, например, Леня Голубков) стали своеобразными символами тех лет.В рекламе тогда снимались и начинающие тогда актеры и телеведущие, и именитые артисты.Телеведущий Алексей Лысенков вспоминает, как рекламировал в те годы компьютерную мышь, встроенную в клавиатуру. Именно после рекламы к нему пришла популярность, и лишь позже появилась программа "Сам Себе режиссер",Снимался в рекламе 20 лет назад и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Тогда он за несколько секунд сыграл сразу несколько персонажей. Это, вспоминает Губерниев, был огромный кайф.О том, как 20 лет назад на выпускном курсе Щукинского училища получил предложение сняться в рекламе шоколадного батончика, вспоминает и актер Александр Семчев.Он рассказывает, что тогда на гонорар от этих съемок можно было приодеться и даже накормить весь третий этаж на Полежаевке (где жили артисты).Особенность тех лет для артистов была еще и в том, что кино тогда снимали редко, и для них реклама была и способом заработка, и давала узнаваемость, обеспечивая аншлаги на спектаклях с их участием.Активно снималась в 1990-е в рекламе и актриса Елена Захарова (многие наверняка помнят ролик с фразой: "Проигравший моет посуду").Однако после поступления в театр Елена стала отказываться от съемок рекламе, несмотря на то, что за них обещали фантастические гонорары.Впрочем, бывало и так, что снявшимся в рекламе режиссеры фильмов затем отказывали в ролях.А вот заслуженный артист России Сергей Селин вспоминает, что после выхода первых серий "Улиц разбитых фонарей" на него и коллег обрушился шквал предложений сняться в рекламе.Причем, вспоминает Селин, лично ему предлагали рекламировать только продукты: пельмени, масло или кетчуп. Он говорит, что за рекламу они тогда получали больше, чем за съемочный год.Режиссер Егор Кончаловский же и вовсе заявил, что реклама 1990-х помогла сохраниться огромному количеству кинопрофессий, а лично для него стала "настоящей кинематографической школой".Он рассказывает, что все, кто сегодня снимают кино, вышли из рекламы. "Это Федя Бондарчук, Тимур Бекмамбетов, Юра Грымов, Рома Прыгунов, ваш покорный слуга и многие другие", — перечисляет Егор Кончаловский.Как сложились судьбы тех, кто снимался в первых рекламных роликах? После какой рекламы прославился муж Наташи Королевой, а актер Алексей Маклаков попал в анекдоты? Что в советское время рекламировал Спартак Мишулин, и какие гонорары заставляли мэтров отечественного кино рекламировать все – от мебели до шампуней от перхоти?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".