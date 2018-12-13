Президент Белоруссии накинулся на Россию с новыми обвинениями. Тема для обид старая – ограничения поставок белорусских продуктов. Александр Лукашенко пообещал найти новые рынки сбыта для своей сметаны.

Президент Белоруссии накинулся на Россию с новымиобвинениями. Тема для обид старая – ограничения поставок белорусских продуктов.Александр Лукашенко пообещал найти новые рынки сбыта для своей сметаны."Коль идет такая атака на нашу продукцию, поставленазадача диверсифицировать рынки. Нельзя замыкаться на одном рынке, даже самомбратском и дружественном", – сказал Лукашенко и добавил, что в Россиибелорусские продукты пользуются большим спросом.В то же время президент отметил, что ограничения на поставкив Россию на самом деле – проявление конкуренции, сообщает РИА Новости. "Здесьобычная конкуренция. Дело здесь абсолютно не в качестве", – сказалЛукашенко.Напомним, что Россельхознадзор неоднократно вводил и снималограничения на поставки белорусских продуктов по различным причинам. большинствозапретов было связано с их ненадлежащим качеством.периодически обвиняет Россию во всехгрехах. Неделю назад, на саммите Евразийского экономического союза вСанкт-Петербурге он публично поспорил с Владимиром Путиным о ценах на газ дляБелоруссии. Батька перебил российского лидера, когда тот рассказывал опреимуществах, предоставляемых Россией своим экономическим партнерам.обвинил российского лидера, что тот озвучиваетневерную информацию. "Владимир Владимирович, у вас неправильные расчеты.Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали вместе", – выразилнедовольство глава Белоруссии.На это Владимир Путин предложил белорусскому президентупродолжить дискуссию о ценах без лишних ушей и телекамер. На лицеЛукашенко читалось явное недовольство, но уже через три часа стало известно,что белорусский президент извинился перед российским за этот спор.