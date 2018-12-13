Недавно оперная певица взбудоражила общественность откровениями в авторской программе Леры Кудрявцевой. Мария Максакова в подробностях поведала о насилии со стороны бывшего мужа. По всей видимости, знаменитость решила подлить масла в огонь новым громким заявлением.

Недавно оперная певица взбудоражила общественность откровениями в авторской программе Леры Кудрявцевой. Мария Максакова в подробностях поведала о насилии со стороны бывшего мужа. По всей видимости, знаменитость решила подлить масла в огонь новым громким заявлением.заявила о провокации на ее сольном концертев Национальной Опере Латвии в Риге. По словам певицы, четыре человека "пытались создать скандал и сорвать выступление"."Охрана и персонал театра сработали профессионально и публика даже не заметила действий провокаторов", – написала она в своем Facebook. Стоит отметить, что на выступление прибыли родственники певицы, однако им не дали поприсутствовать на мероприятии.Ранее сообщалось, что первый за долгое время сольный концерт оперной певицы завершился скандалом. На выступление дивы приехала свекровь Людмила Николаевна Вороненкова в сопровождении телевизионщиков.Вокалистка с матерью своего убитого супруга Дениса Вороненкова уже давно не может найти общий язык. Пожилая женщина публично заявила, что ребенок, которого родила Мария в браке с ее сыном, возможно, ему не родной. Артистка, в свою очередь, сообщила в интервью, что родительница ее погибшего мужа раздувает скандал, чтобы за кругленькую сумму продать телевизионщикам.После скандала Людмила Николаевна в сопровождении своей дочери Ирины и съемочной группы программы "На самом деле" Первого канала отправилась в Ригу. В зале Латвийской национальной оперы мать беглого депутата Вороненкова надеялась встретить Марию.