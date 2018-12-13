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<a href="http://33live.ru/novosti/13-12-2018-maksakova-zayavila-o-provokacii-posle-otkrovenij-s-kuryavcevoj.html" target="_blank">Максакова заявила о провокации после откровений с Курявцевой</a> - Недавно Мария Максакова взбудоражила общественность откровениями в авторской программе Леры Кудрявцевой. Певица в подробностях поведала о насилии со стороны бывшего мужа. По всей видимости, знаменитость решила подлить масла в огонь новым громким заявлением.