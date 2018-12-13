Бывшая первая ракетка мира, одна из десяти теннисисток в истории, выигравших все турниры Большого шлема, — Мария Шарапова — скоро порадует болельщиков игрой на родине. Уже в январе она приедет в Санкт-Петербург для участия в турнире профессиональной серии. После вынужденного перерыва, Мария снова штурмует теннисный Олимп, впереди еще Открытый чемпионат Австралии.

Бывшая первая ракетка мира, одна из десяти теннисисток в истории, выигравших все турниры Большого шлема, — Мария Шарапова — скоро порадует болельщиков игрой на родине. Уже в январе она приедет в Санкт-Петербург для участия в турнире профессиональной серии. После вынужденного перерыва, Мария снова штурмует теннисный Олимп, впереди еще Открытый чемпионат Австралии.Это настоящая теннисная Мекка — академия Ника Боллетьери, и в эти дни здесь тренируется Мария Шарапова. Она скоро приедет в Россию, будет впервые выступать в Санкт-Петербурге на турнире Ladies Trophy. Мы записали эксклюзивное интервью с Марией, поговорили о карьере, о планах на будещее и о личной жизни.Жизнь звезды мирового тенниса расписана по минутам. Сходу 31-летняя спортсменка опровергает слухи, что якобы думает о завершении карьеры — все как раз наоборот. Нам не терпится узнать, есть ли у Марии силы и желание вновь стать первой ракеткой мира?"Ну, конечно! Такие воспоминания хорошие, когда выигрываешь большие титулы, Большие шлемы, когда становишься первой ракеткой мира, это было впервые в 16-17 лет, но у меня еще есть внутри такой огонь, который горит", — вспоминает Мария Шарапова, заслуженный мастер спорта России по теннису.И правда, на корте, где тренируется Шарапова, искры летают. Два часа сверх напряженных занятий и лишь небольшие паузы. Зрители — в основном это юниоры и поклонники Марии — ловят взглядом каждое движение.Понаблюдать за тренировкой Шараповой пришел сам Ник Боллетьери. Легендарный тренер, он и в свои 87 лет — на корте. В основанной им академии сейчас занимаются более тысячи молодых спортсменов со всего мира. А среди выпускников — Пит Сампрас, Андре Агасси, Мартина Хингис, Анна Курникова и конечно Мария Шарапова. Он хорошо помнит, как она, недавно переехав из России, вышла на эти корты — 10-летней девочкой."У нее выдающиеся способности — но особенно хорошо она работает головой. И у нее характер победительницы. Маша всегда бьется до конца", — уверен Ник Боллетьери, тренер по теннису.— Вы живете в США, но выступаете под российским флагом. И вы были среди тех, кто нес олимпийский огонь.— Вы так говорите, у меня даже мурашки по коже, как вспоминаю!— Вы себя больше американской или русской ощущаете?— Не секрет, что я большую часть жизни живу в США, но открою вам секрет небольшой, когда я выступаю на Родине, у меня такие ощущения, которых нет, когда я выступаю в США. Да, я наверное больше говорю по-английски, чем по-русски. Когда я говорю дома по-русски, то у меня внутри в сердце – Родина.Многое еще предстоит открыть. К примеру, Мария ни разу в жизни не была в Санкт-Петербурге. Мама составляет культурную программу. Но до мастеров искусств, в Санкт-Петербурге будет встреча с мастерами тенниса. Топовый состав. Например, трехкратная победительница Уимблдона Петра Квитова, девятая ракетка мира Кикки Бертенс и наша Дарья Касаткина — 21-летняя спортсменка — которая уже подбирается к верхним строчкам мировых рейтингов.— Как вам такая компания?— Я хочу играть с компании самых лучших. Они молодые, и они хотят эту позицию, они хотят выиграть. Уровень особенно у Касаткиной очень хороший.— Чувствуете ли вы что готовы к семейным отношениям?— Это очень тяжело из-за графика. Ты просыпаешься в новом городе, с чемоданами, это ненормальная жизнь для семьи. Я хотела бы закончить карьеру и потом уже думать о семье. Я хотела бы провести начальные года вместе с детьми.У Шараповой серебро Олимпиады в Лондоне. Возможно ли олимпийское золото — Токио в 2020 году? Как раз и покажет предстоящий год, в том числе, первые выступления Марии в сезоне на открытом чемпионате Австралии и в Санкт-Петербурге на турнире Ladies Trophy.