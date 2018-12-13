Изоляция россиянки Марии Бутиной очень плохо сказывается на состоянии ее здоровья. Об этом заявили в посольстве России в США.

Изоляция россиянки Марии Бутиной очень плохо сказывается на состоянии ее здоровья. Об этом заявили в посольстве России в США.Дипломаты навестили девушку в тюрьме. Они требуют перевести Бутину, которая 22 часа в сутки проводит в изоляции, на гуманные условия содержания, передает "Россия 24".Ранее ряд американских СМИ заявили, что россиянка намерена изменить показания и частично признать вину. Слушания пройдут в четверг.Марию Бутину обвиняют в незаконном лоббировании. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.