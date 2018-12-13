Черно-белый снимок герцогини Сассекской, сделанный во время церемонии British Fashion Awards, неожиданно был удален со страницы Британского модного совета в Instagram. Чем фотография Меган Маркл не смогла угодить модным экспертам, пока неизвестно.

Черно-белыйснимок герцогини Сассекской, сделанный во время церемонии British FashionAwards, неожиданно был удален со страницы Британского модного совета в Instagram. Чем фотография Меган Маркл не смогла угодить модным экспертам, пока неизвестно.На снимке беременная королевская особа запечатлена вместе сдизайнером Клэр Уэйт Келлер и актрисой Розамунд Пайк. При этом ласковообнимает свой живот. По неизвестным причинам этот пост был удален. Темне менее изображение можно найти на фанатских страницах герцогини, в том числе и в аккаунте английского фотографа Ивана Фабинга.Мероприятие British Fashion Awards, которое отмечает заслугилюдей, внесших значительный вклад в индустрию моды, состоялось в Альберт-Холлев понедельник. Маркл появилась перед фотографами в черном облегающем наряде отGivenchy и дополнила свой элегантный образ золотыми браслетами и серьгами. Особенноевнимание публика обратила внимание на то, как часто супруга принца Гарри гладила свой живот,когда обращалась к аудитории. "Я очень рада отметить заслуги британскихдизайнеров в моем новом доме в Соединенном Королевстве", – сказала она.Меган вышла на сцену, чтобы представить награду лучшейженщине-модельеру – дизайнеру свадебного платья герцогини Клэр Уэйт Келлер. Бывшая актриса рассказала о своем первом впечатлении после встречи с ней. "Когда мыпознакомились 11 месяцев назад, я уже тогда поняла, что мы будем хорошо работатьвместе", – поделилась . Модельер поблагодарила герцогиню за теплыеслова. "Иметь человека, который готов довериться тебе в самый ответственныймомент жизни, – невероятная честь. Я не могу передать, насколько я благодарнатебе", – заключила она.