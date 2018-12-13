Черно-белый
снимок герцогини Сассекской, сделанный во время церемонии British Fashion
Awards, неожиданно был удален со страницы Британского модного совета в Instagram. Чем фотография Меган Маркл не смогла угодить модным экспертам, пока неизвестно.
Черно-белый
снимок герцогини Сассекской, сделанный во время церемонии British Fashion
Awards, неожиданно был удален со страницы Британского модного совета в Instagram. Чем фотография Меган Маркл не смогла угодить модным экспертам, пока неизвестно.
На снимке беременная королевская особа запечатлена вместе с
дизайнером Клэр Уэйт Келлер и актрисой Розамунд Пайк. При этом ласково
обнимает свой живот. По неизвестным причинам этот пост был удален. Тем
не менее изображение можно найти на фанатских страницах герцогини, в том числе и в аккаунте английского фотографа Ивана Фабинга.
Мероприятие British Fashion Awards, которое отмечает заслуги
людей, внесших значительный вклад в индустрию моды, состоялось в Альберт-Холле
в понедельник. Маркл появилась перед фотографами в черном облегающем наряде от
Givenchy и дополнила свой элегантный образ золотыми браслетами и серьгами. Особенное
внимание публика обратила внимание на то, как часто супруга принца Гарри гладила свой живот,
когда обращалась к аудитории. "Я очень рада отметить заслуги британских
дизайнеров в моем новом доме в Соединенном Королевстве", – сказала она.
Меган вышла на сцену, чтобы представить награду лучшей
женщине-модельеру – дизайнеру свадебного платья герцогини Клэр Уэйт Келлер. Бывшая актриса рассказала о своем первом впечатлении после встречи с ней. "Когда мы
познакомились 11 месяцев назад, я уже тогда поняла, что мы будем хорошо работать
вместе", – поделилась . Модельер поблагодарила герцогиню за теплые
слова. "Иметь человека, который готов довериться тебе в самый ответственный
момент жизни, – невероятная честь. Я не могу передать, насколько я благодарна
тебе", – заключила она.