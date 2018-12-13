Google подвел итоги 2018 года, составив рейтинг звезд, имена которых пользователи Сети чаще всего набирают в поисковике. На первом месте в списке оказалась жена принца Гарри Меган Маркл.

Google подвел итоги 2018 года, составиврейтинг звезд, имена которых пользователи Сети чаще всего набирают впоисковике. На первом месте в списке оказалась жена принца Гарри Меган Маркл.Выяснилось, что наибольший интерес к герцогинеСассекской люди проявили в день ее бракосочетания. Также активно пользователиискали новости о в октябре, когда Кенсингтонский дворец объявил оее беременности.За полгода брака бывшая актриса Маркл отличноосвоила новую роль. Герцогиня сопровождает мужа во всех официальных поездках, аее дизайнерские наряды неизменно вызывают зависть завзятых модниц.Недалеко от Меган ушла в рейтинге и 22-летняя жена Джастина Бибера – дочь актера Стивена БолдуинаХейли. Но все-таки по запросам герцогиня побила ее в списке, сообщает The Cut.Также в поисковых запросах частоупоминались актриса и певица Деми Ловато, хип-хоп певица Карди Би, певица Ариана Гранде и звезда фильмов для взрослых СтормиДэниэлс.Напомним, недавно герцоги герцогиня Сассекские объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонскийдворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представителимонаршей семьи пояснили, что хочет иметь больше пространства, когда появитсяпервенец.