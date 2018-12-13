Google подвел итоги 2018 года, составив
рейтинг звезд, имена которых пользователи Сети чаще всего набирают в
поисковике. На первом месте в списке оказалась жена принца Гарри Меган Маркл.
Google подвел итоги 2018 года, составив
рейтинг звезд, имена которых пользователи Сети чаще всего набирают в
поисковике. На первом месте в списке оказалась жена принца Гарри Меган Маркл.
Выяснилось, что наибольший интерес к герцогине
Сассекской люди проявили в день ее бракосочетания. Также активно пользователи
искали новости о в октябре, когда Кенсингтонский дворец объявил о
ее беременности.
За полгода брака бывшая актриса Маркл отлично
освоила новую роль. Герцогиня сопровождает мужа во всех официальных поездках, а
ее дизайнерские наряды неизменно вызывают зависть завзятых модниц.
Недалеко от Меган ушла в рейтинге и 22-летняя жена Джастина Бибера – дочь актера Стивена Болдуина
Хейли. Но все-таки по запросам герцогиня побила ее в списке, сообщает The Cut.
Также в поисковых запросах часто
упоминались актриса и певица Деми Ловато, хип-хоп певица Карди Би, певица Ариана Гранде и звезда фильмов для взрослых Сторми
Дэниэлс.
Напомним, недавно герцог
и герцогиня Сассекские объявили о том, что собираются покинуть Кенсингтонский
дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзоре. Официальные представители
монаршей семьи пояснили, что хочет иметь больше пространства, когда появится
первенец.