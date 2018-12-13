Вода не опасна. Администрация города Владимира отреагировала на сообщения о плохом качестве воды. Напомним, жители областного центра, у которых водопроводная вода из Нерлинского водозабора, с 11 декабря жалуются на резкий запах воды из крана.

Вода не опасна. Администрация города Владимира отреагировала на сообщения о плохом качестве воды. Напомним, жители областного центра, у которых водопроводная вода из Нерлинского водозабора, с 11 декабря жалуются на резкий запах воды из крана. "Владимирский Водоканал" заявил, что в реку Нерль был совершён сброс органических веществ, но сейчас качество воды не внушает опасений. Лаборатория "Водоканала" делает контрольные пробы воды ежечасно и круглосуточно, специалисты проверяют химический и бактериологический состав воды. Никаких расхождений с предельными параметрами нет.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Владимирводоканал" еще позавчера, как только мы получили первые сигналы, обратился в надзорные органы. Это прежде всего управление Росприроднадзора, пусть они займутся своей прямой обязанностью и в рамках своих оперативных мероприятий выяснят вообще, был сброс в реку Нерль каких-то нечистот, или не было его. И пусть нам и жителям города Владимира, прежде всего, дадут полную, исчерпывающую информацию.При этом владимирцы и сегодня продолжают жаловаться на специфический запах воды. Роспотребнадзор уже опубликовал первые результаты проб из Нерлинского водозабора. Никаких превышений органический загрязнений и присутствия нефтепродуктов не обнаружено. А вот органолептические показатели превышены. Поэтому владимирцы чувствуют запах. Роспотребнадзор рекомендует использовать для приготовления пищи бутилированную воду. И отстаивать водопроводную - для купания, особенно маленьких детей. Мэрия проинформировала школы и детсады, что по заявкам учреждений может привезти воду из Судогодского водозабора. Она по всем показателям соответствует норме.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Сейчас по заявкам наших детских садов и школ всего таких заявок поступило 20, а вы знаете, что у нас порядка 150 общеобразовательных и дошкольных учреждений, вот они снабжаются водой, которую подвозит "Владимирводоканал" для приготовления пищи. Более того, комбинат питания "Сунгирь", который обеспечивает приготовление пищи для наших общеобразовательных учреждений, он тоже сейчас пользуется водой из Судогодского водозабора".