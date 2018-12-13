Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя резолюцию Европарламента по Северному потоку-2, заявила, что к экономике такие декларации не имеют отношения, это политика. Выступать против энергетического сотрудничества — это безумие для Европы, - заявила она.

Остановка реализации "Северного потока-2" — это безумие. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала резолюцию Европарламента по газопроводу. Прямую трансляцию пресс-конференции вел телеканал "Россия 24".Она подчеркнула, что к экономике и энергетическим потребностям такие декларации не имеют никакого отношения, это явная политика. По ее словам, противодействовать энергетическому сотрудничеству — это безумие."Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера — это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях", — подчеркнула Захарова.Кроме того, она прокомментировала резолюцию, которую одобрила Палата представителей Конгресса США. Захарова назвала это проявлением недобросовестной конкуренции и "применением запрещенных приемов" в экономике."Настоящие угрозы, которые мы слышим от американских официальных лиц. И не только законодательной власти, но исполнительной, даже сам президент США адресовал соответствующее заявление ФРГ, угрожая или предостерегая от взаимодействия с Россией в энергетической сфере — это нечистоплотная конкуренция глобального масштаба ", — заявила Мария Захарова.Документ, принятый Палатой представителей Конгресса США, призывает Европу отказаться от проекта "Северный поток-2". Конгрессмены призвали Дональда Трампа использовать все доступные средства для поддержки европейской энергобезопасности и снижения зависимости ЕС от Москвы. Резолюция не имеет обязательной силы, но она подчеркивает растущую оппозицию Конгресса США российскому проекту, уточняет "Интерфакс".