Полиция объявила в розыск известную модель Валерию Соколову, которую считают виновницей сразу двух ДТП в Подмосковье. Одно из них случилось на Новорижском шоссе. Гелендваген, которым управляла Соколова, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, в котором ехала беременная женщина. Как утверждают очевидцы, владелица внедорожника была пьяна.

Полиция объявила в розыск известную модель Валерию Соколову, которую считают виновницей сразу двух ДТП в Подмосковье. Одно из них случилось на Новорижском шоссе. "Гелендваген", которым управляла Соколова, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, в котором ехала беременная женщина. Как утверждают очевидцы, владелица внедорожника была пьяна.Черный "Гелендваген" начинает набирать скорость — почему-то по встречной полосе. Не проехав и ста метров, он лоб в лоб сталкивается с иномаркой."Я успел остановиться, а девушка, которая, как выяснилось, там ехала, и не думала останавливаться — она остановилась за счет нас", — рассказывает Сергей Федосеев.Сергей в машине был с женой. Дарья — на девятом месяце беременности. Ни она, ни будущий малыш не пострадали, но помощь медиков маме все-таки понадобилась: от стресса у нее подскочило давление."Я сразу мужу сказала: вызывай скорую! У меня сердце начало так биться!" — говорит Дарья Федосеева.За рулем "Гелендвагена" предположительно находилась модель Валерия Соколова. В Интернете — масса роликов с ее участием. Вот она отдыхает на море, а это — съемки в рекламе.- Желаю всем девочкам волшебно встретить 2018 год!Почему она ехала по встречной полосе, светская львица объяснить так и не смогла.- Единственное, что я у нее спросил: пьяная ли она? Она мне кивнула, что да. То есть, разговора у нас с ней не было как такового.- Она непонятно о чем говорит вообще — то есть, речь какая-то вообще непонятная. О чем-то человек говорит, кому-то названивает…После этого автоледи нажала на газ и уехала — все по той же встречной полосе. Как выяснилось, это не единственное ДТП, в котором поучаствовала Соколова за этот вечер. В машину Сергея и Дарьи она врезалась, пытаясь скрыться с другой аварии."Водитель, управляя автомобилем "Мерседес", совершил столкновение с попутно движущейся автомашиной, после чего попытался покинуть место ДТП и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил еще одно столкновение с другой иномаркой, после чего с места происшествия скрылся. Возбуждены два административных расследования по часть 2 статьи 12.27 "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия", — рассказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.Уже на следующий день Валерия Соколова продолжила выставлять фотографии в соцсети. По примерным оценкам, ущерб, который понес Сергей — полмиллиона рублей. На звонки Соколова не отвечает. Сотрудники полиции объявили модель в розыск. За то, что она скрылась с места ДТП, ей грозит лишение прав или арест на 15 суток.