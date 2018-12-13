Телеведущая Тутта Ларсен стала гостьей программы Судьба
человека Бориса Корчевникова. Знаменитость откровенно рассказала о самом
непростом периоде своей жизни.
Телеведущая Тутта Ларсен стала гостьей программы "Судьба
человека" Бориса Корчевникова. Знаменитость откровенно рассказала о самом
непростом периоде своей жизни.
Тутта встретила своего первого супруга, музыканта Максима
Галстьяна, в университете. Спустя пару месяцев после знакомства молодые люди
решили жить вместе.
Однако со временем отношения испортились. Знаменитость
признается, что в тот момент им нужно было расстаться. "Но мы почему-то
поженились", – вспоминает Тутта.
"После того как мы
стали мужем и женой, я настояла, чтобы мы стали жить отдельно. И когда мы
переехали от родителей, все наши шероховатости стали еще более заметны. Мы
стали жить отдельной жизнью. Мы спали в одной постели, но между нами не было
никаких отношений. Надо было вовремя соскочить, но не получилось", – говорит
она.
В тот момент карьера Ларсен пошла в гору, поэтому времени на спасение умирающих отношений у нее не было. Звезда хотела
оставить мужа, но не решалась, так как была единственным кормильцем в семье,
ее грызла совесть.
"Потом я узнала, что у него есть серьезные отношения на
стороне. Я даже обрадовалась. Но он не захотел уходить, он сказал, что закончил
те отношения. Я поверила. И через месяц я забеременела. Это поменяло мое
сознание, у меня отключились мозги вообще", – вспоминает Ларсен.
Знаменитость верила возлюбленному, тогда как Максим продолжал
ей изменять. Мужчина настолько обнаглел, что стал приводить любовницу в их
общую с женой квартиру. "А я работала на трех работах и не спала ночами, потому
что его не было дома. Единственная эмоция, которая все это время была во мне, –
это дичайшая ревность. Я в этом плавала, как в луже дерьма, я это ела, я этим
дышала. О ребенке на тот момент не думала. На восьмом месяце беременности я его потеряла. И все, своего мужа я увидела лишь в суде, во время развода", —
говорит теледива.
В этот сложный период Тутта осталась одна. "У ребенка
обнаружился грубейший порок сердца, несовместимый с жизнью. На 32-й неделе это
были, по сути, роды. А потом приходит молоко, а тебе некого кормить. Ребенка я
не видела. Скорее всего, моя девочка стала биоматериалом. Тогда я была не там,
я так страдала, что уже ни о чем не думала. Когда я родила, сразу заболела.
Сепсис, который длился год", – говорит Тутта.
Теледива признается, что эту ситуацию смогла осознать и пережить
только через четыре года. "Я лежала и умирала. Начался отказ всех систем
организма, я разваливалась. Никто не знал, что со мной. Потом меня выписали
домой, два месяца лежала с температурой 40", – вспоминает Ларсен.
Телеведущая рассказала, что смогла пережить эту ситуацию с благодарностью.
Звезда отметила, что в тот момент многие от нее отвернулись.
Когда Ларсен немного пришла в себя, то поняла, что необходимо
жить дальше. Тутта вернулась к работе. После она какое-то время жила гражданским
браком с журналистом Захаром Артемьевым, от которого родила своего первого сына
– Луку.
В 2009 году Тутта Ларсен познакомилась с музыкантом Валерием
Колосковым, за которого позже вышла замуж. Влюбленные обвенчались, телеведущая
подарила супругу двоих детей.