Телеведущая Тутта Ларсен стала гостьей программы Судьба человека Бориса Корчевникова. Знаменитость откровенно рассказала о самом непростом периоде своей жизни.

Телеведущая Тутта Ларсен стала гостьей программы "Судьбачеловека" Бориса Корчевникова. Знаменитость откровенно рассказала о самомнепростом периоде своей жизни.Тутта встретила своего первого супруга, музыканта МаксимаГалстьяна, в университете. Спустя пару месяцев после знакомства молодые людирешили жить вместе.Однако со временем отношения испортились. Знаменитостьпризнается, что в тот момент им нужно было расстаться. "Но мы почему-топоженились", – вспоминает Тутта."После того как мыстали мужем и женой, я настояла, чтобы мы стали жить отдельно. И когда мыпереехали от родителей, все наши шероховатости стали еще более заметны. Мыстали жить отдельной жизнью. Мы спали в одной постели, но между нами не былоникаких отношений. Надо было вовремя соскочить, но не получилось", – говоритона.В тот момент карьера Ларсен пошла в гору, поэтому времени на спасение умирающих отношений у нее не было. Звезда хотелаоставить мужа, но не решалась, так как была единственным кормильцем в семье,ее грызла совесть."Потом я узнала, что у него есть серьезные отношения настороне. Я даже обрадовалась. Но он не захотел уходить, он сказал, что закончилте отношения. Я поверила. И через месяц я забеременела. Это поменяло моесознание, у меня отключились мозги вообще", – вспоминает Ларсен.Знаменитость верила возлюбленному, тогда как Максим продолжалей изменять. Мужчина настолько обнаглел, что стал приводить любовницу в ихобщую с женой квартиру. "А я работала на трех работах и не спала ночами, потомучто его не было дома. Единственная эмоция, которая все это время была во мне, –это дичайшая ревность. Я в этом плавала, как в луже дерьма, я это ела, я этимдышала. О ребенке на тот момент не думала. На восьмом месяце беременности я его потеряла. И все, своего мужа я увидела лишь в суде, во время развода", —говорит теледива.В этот сложный период Тутта осталась одна. "У ребенкаобнаружился грубейший порок сердца, несовместимый с жизнью. На 32-й неделе этобыли, по сути, роды. А потом приходит молоко, а тебе некого кормить. Ребенка яне видела. Скорее всего, моя девочка стала биоматериалом. Тогда я была не там,я так страдала, что уже ни о чем не думала. Когда я родила, сразу заболела.Сепсис, который длился год", – говорит Тутта.Теледива признается, что эту ситуацию смогла осознать и пережитьтолько через четыре года. "Я лежала и умирала. Начался отказ всех системорганизма, я разваливалась. Никто не знал, что со мной. Потом меня выписалидомой, два месяца лежала с температурой 40", – вспоминает Ларсен.Телеведущая рассказала, что смогла пережить эту ситуацию с благодарностью.Звезда отметила, что в тот момент многие от нее отвернулись.Когда Ларсен немного пришла в себя, то поняла, что необходиможить дальше. Тутта вернулась к работе. После она какое-то время жила гражданскимбраком с журналистом Захаром Артемьевым, от которого родила своего первого сына– Луку.В 2009 году Тутта Ларсен познакомилась с музыкантом ВалериемКолосковым, за которого позже вышла замуж. Влюбленные обвенчались, телеведущаяподарила супругу двоих детей.