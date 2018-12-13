Служба внешней разведки Израиля Моссад объявила о наборе кандидатов в разведчики, однако способы связи с потенциальным работодателем в объявлении не указаны. Вероятно, предполагается, что кандидаты должны проявить талант разведчика и сами найти способы связаться с потенциальным работодателем.

Служба внешней разведки Израиля "Моссад" запустила кампанию по набору новых кандидатов для осуществления секретной разведдеятельности за пределами страны. Однако данных на способ связи с ними в объявлении не указано.На эту вакансию обратили внимание израильские журналисты. На одном из местных телеканалов сообщили, что целью этой кампании является поиск "наиболее талантливых людей, которые любят приключения и готовы к всевозможным вызовам в любой точке света"."Моссад" ищет новых сотрудников, возможно — вас", — говорится в объявлении без контактов. Вероятно, таким образом разведслужба дает возможность кандидатам проявить талант разведчика и самим найти способы связаться с потенциальным работодателем.Подобным образом конкурсы на замещение должностей "Моссад" проводит не впервые, напоминает ТАСС. Так, например, в апреле 2018-го "Моссад" опубликовала в сети компьютерный код, предлагая всем желающим получить работу расшифровать его.