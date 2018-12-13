Звезда Голливуда недовольна
результатами заключенного с экс-возлюбленным мирового соглашения. Анджелина Джоли намерена
больно уколоть Брэда Питта за решение о совместной
опеке над их шестерыми детьми.
Звезда Голливуда недовольна
результатами заключенного с экс-возлюбленным мирового соглашения. Анджелина Джоли намерена
больно "уколоть" Брэда Питта за решение о совместной
опеке над их шестерыми детьми.
Еще недавно поклонники
знаменитой пары обрадовались тому, что супруги нашли в себе мудрость найти компромисс.
Казалось бы, осталось только завершить затянувшийся бракоразводный процесс,
разделив имущество.
Однако, по данным источников,
знакомых с ситуацией, крайне разочарована заключенным с мужем договором.
Актриса пошла на множество уступок, только бы судебное заседание об опеке не
состоялось. Джоли приняла условия Питта, чтобы не травмировать детей
судебными разбирательствами.
Кроме того, Джоли раздражают негативные материалы, регулярно
распространяющиеся о ней в СМИ. В итоге Брэд получил больше времени для опеки,
чем хотела Анджелина. Джоли считает мировое соглашение проигрышным. Если бы это
было в силах артистки, она бы вовсе запретила Питту встречаться с детьми.
Теперь расстроенная планирует отомстить супругу, "сильно
ударив" его в финансовом плане при разделе имущества. "Если Брэд подумал, что
война окончена, его ждет очень неприятный сюрприз", – передает The Hollywood Life.
Напомним, что звезда
страдала анорексией, которая сопровождается бессонницей и потерей аппетита. Это
негативно сказывается и на внешности: худобу Джоли не могли скрыть даже
свободные наряды, а заострившиеся черты лица и морщины уже начали пугать
поклонников.