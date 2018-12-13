Звезда Голливуда недовольна результатами заключенного с экс-возлюбленным мирового соглашения. Анджелина Джоли намерена больно уколоть Брэда Питта за решение о совместной опеке над их шестерыми детьми.

Звезда Голливуда недовольнарезультатами заключенного с экс-возлюбленным мирового соглашения. Анджелина Джоли намеренабольно "уколоть" Брэда Питта за решение о совместнойопеке над их шестерыми детьми.Еще недавно поклонникизнаменитой пары обрадовались тому, что супруги нашли в себе мудрость найти компромисс.Казалось бы, осталось только завершить затянувшийся бракоразводный процесс,разделив имущество.Однако, по данным источников,знакомых с ситуацией, крайне разочарована заключенным с мужем договором.Актриса пошла на множество уступок, только бы судебное заседание об опеке несостоялось. Джоли приняла условия Питта, чтобы не травмировать детейсудебными разбирательствами.Кроме того, Джоли раздражают негативные материалы, регулярнораспространяющиеся о ней в СМИ. В итоге Брэд получил больше времени для опеки,чем хотела Анджелина. Джоли считает мировое соглашение проигрышным. Если бы этобыло в силах артистки, она бы вовсе запретила Питту встречаться с детьми.Теперь расстроенная планирует отомстить супругу, "сильноударив" его в финансовом плане при разделе имущества. "Если Брэд подумал, чтовойна окончена, его ждет очень неприятный сюрприз", – передает The Hollywood Life.Напомним, что звездастрадала анорексией, которая сопровождается бессонницей и потерей аппетита. Этонегативно сказывается и на внешности: худобу Джоли не могли скрыть дажесвободные наряды, а заострившиеся черты лица и морщины уже начали пугатьпоклонников.