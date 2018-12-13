Украинские
элиты уже не воспринимают всерьез президента Петра Порошенко и не
учитывают его в будущих раскладах. По словам члена партии Батькивщина
Юлии Тимошенко, политика из Львовской области Ярослава Качмарика,
принимать участие в разработке следующего госбюджета Незалежной будет
уже другой глава государства.
Украинские
элиты уже не воспринимают всерьез президента Петра Порошенко и не
учитывают его в будущих раскладах. По словам члена партии "Батькивщина"
Юлии Тимошенко, политика из Львовской области Ярослава Качмарика,
принимать участие в разработке следующего госбюджета Незалежной будет
уже другой глава государства.
"Государственный
бюджет точно будет принимать другая Верховная рада, и другой президент
будет принимать решение по нему", – заявил сторонник "оранжевой
принцессы" в эфире телеканала "Первый западный". Вместе с тем он
полагает, что элитам на местах, по крайней мере, депутатам, не стоит
беспокоиться за свое будущее.
Очередные
выборы президента Украины пройдут в марте следующего года. За несколько
месяцев до голосования рейтинг колеблется в районе 10-12%.
Лидера Незалежной опережает глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский и фронтмен рок-группы "Океан Ельзи" Станислав Вакарчук. Эксперты предсказывают нынешнему главе государства неминуемое поражение.
Отменить
выборы и спасти положение может введение военного положения. В таком
случае прекращается всякая политическая агитация, запрещаются любые
выборы. Аналитики полагают, что недавняя провокация в Керченском проливе
была нужна Порошенко для введения специального режима и переноса
голосования на неопределенный срок.
Однако
для этого было необходимо ввести военное положение до конца января. Это
позволило бы сорвать сроки начала предвыборной гонки и тем самым
перенести выборы. продавливал вариант двухмесячного военного
положения, но Верховная рада согласилась лишь на 30 дней. Главе
государства не оставалось ничего другого, кроме как пойти на уступки.
Тем не менее, соратники Юлии Тимошенко полагают, что даже 30-дневный спецрежим серьезно укрепляет позиции Порошенко. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Сенченко полагает, что лидер Незалежной нацелился чуть ли не на пожизненное пребывание на высшем посту.