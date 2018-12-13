Украинские элиты уже не воспринимают всерьез президента Петра Порошенко и не учитывают его в будущих раскладах. По словам члена партии Батькивщина Юлии Тимошенко, политика из Львовской области Ярослава Качмарика, принимать участие в разработке следующего госбюджета Незалежной будет уже другой глава государства.

Украинскиеэлиты уже не воспринимают всерьез президента Петра Порошенко и неучитывают его в будущих раскладах. По словам члена партии "Батькивщина"Юлии Тимошенко, политика из Львовской области Ярослава Качмарика,принимать участие в разработке следующего госбюджета Незалежной будетуже другой глава государства."Государственныйбюджет точно будет принимать другая Верховная рада, и другой президентбудет принимать решение по нему", – заявил сторонник "оранжевойпринцессы" в эфире телеканала "Первый западный". Вместе с тем онполагает, что элитам на местах, по крайней мере, депутатам, не стоитбеспокоиться за свое будущее.Очередныевыборы президента Украины пройдут в марте следующего года. За несколькомесяцев до голосования рейтинг колеблется в районе 10-12%.Лидера Незалежной опережает глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский и фронтмен рок-группы "Океан Ельзи" Станислав Вакарчук. Эксперты предсказывают нынешнему главе государства неминуемое поражение.Отменитьвыборы и спасти положение может введение военного положения. В такомслучае прекращается всякая политическая агитация, запрещаются любыевыборы. Аналитики полагают, что недавняя провокация в Керченском проливебыла нужна Порошенко для введения специального режима и переносаголосования на неопределенный срок.Однакодля этого было необходимо ввести военное положение до конца января. Этопозволило бы сорвать сроки начала предвыборной гонки и тем самымперенести выборы. продавливал вариант двухмесячного военногоположения, но Верховная рада согласилась лишь на 30 дней. Главегосударства не оставалось ничего другого, кроме как пойти на уступки.Тем не менее, соратники Юлии Тимошенко полагают, что даже 30-дневный спецрежим серьезно укрепляет позиции Порошенко. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Сенченко полагает, что лидер Незалежной нацелился чуть ли не на пожизненное пребывание на высшем посту.