Злоумышленник взял у потерпевшей картины на реализацию, но своих обязательств не выполнил и перестал выходить на связь...
«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО задержан 29-летний москвич, подозреваемый в хищении картин путем обмана и злоупотребления доверием», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В дежурную часть УВД по САО поступило сообщение о мошенничестве. По словам заявительницы, она, заключив акт о приёме-передаче, отдала две принадлежавшие ей картины на реализацию мужчине, который обещал продать их по высокой цене. Однако свои обязательства он не выполнил и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по САО задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы. Установлено, что мужчина причастен к аналогичному хищению по меньшей мере еще двух картин. Злоумышленник сдал их в ломбард, получив денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.
Следственной частью следственного управления УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по САО
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