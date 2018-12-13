Злоумышленник взял у потерпевшей картины на реализацию, но своих обязательств не выполнил и перестал выходить на связь...

«Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО задержан 29-летний москвич, подозреваемый в хищении картин путем обмана и злоупотребления доверием», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть УВД по САО поступило сообщение о мошенничестве. По словам заявительницы, она, заключив акт о приёме-передаче, отдала две принадлежавшие ей картины на реализацию мужчине, который обещал продать их по высокой цене. Однако свои обязательства он не выполнил и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по САО задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний житель столицы. Установлено, что мужчина причастен к аналогичному хищению по меньшей мере еще двух картин. Злоумышленник сдал их в ломбард, получив денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению.Следственной частью следственного управления УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29