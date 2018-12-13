13.12.2018

2018-12-13 19:25:59

На заводе в Татарстане погиб рабочий

Следственные органы проводят проверку по факту гибели 33-летнего электрика на рабочем месте на территории завода "Танеко" в Татарстане, передает портал . По предварительной информации, рабочий получил удар током во время работ по обслуживанию электрощита. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.