На личный прием обратились 10 жителей региона.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, в день Конституции Российской Федерации, проводится общероссийский день приема граждан.В УМВД России по Владимирской области в приеме граждан начальником УМВД генерал-майором полиции Василием Кукушкиным приняла участие председатель Общественного совета при УМВД Татьяна Сидорова, а также руководители подразделений полиции, в компетенцию которых входит решение тех или иных спорных вопросов. Для удобства гражданам была предоставлена возможность записаться на прием предварительно или обратиться непосредственно в день приема.В этот день на прием обратились 10 человек. В ходе встречи граждане смогли напрямую обратиться с волнующими их проблемами к компетентным представителям ведомства. Такое прямое общение позволяет получить объективную информацию от людей и оказать посильное содействие тем, кто обратился за помощью. Проблемы, с которыми граждане обратились к руководителю УМВД, касались различных направлений правоохранительной деятельности. По каждому из обращений приняты письменные заявления и выработан ряд конкретных мер управленческого характера. По вопросам, не относящимся к компетенции органов внутренних дел, гражданам были даны разъяснения и рекомендации.