Очередное заявление телеведущего Владимира Соловьева вызвало гнев на Украине. Еще бы: журналист предложил Незалежной расстаться со своей территорией и передать ее России.

Очередное заявление телеведущего Владимира Соловьева вызвалогнев на Украине. Еще бы: журналист предложил Незалежной расстаться со своейтерриторией и передать ее России."Соловьев выдвинул наглую претензию к Украине", -разразилось комментариями издание "Обозреватель", авторы которого непропускают ни один эфир "Вечера с Владимиром Соловьевым". Ведущегоони называют топ-пропагандистом Кремля, а все его заявления наглыми или скандальными.В этот раз журналиста назвали оккупантом.Соловьев предположил, что Украина незаконнозанимает свои нынешние территории. "Важный вопрос возникает, элементарный:а вы считаете себя правопреемниками УССР? Если вы правопреемники УССР, тогдаобвиняйте сами себя, а если нет, тогда геть с чужой земли! Тогда, получается,вы заняли чужую территорию", – сказал Соловьев во время обсуждения украинскойтемы.Но достается телеведущему не только от украинцев. Недавно жесткиевысказывания Соловьева удивили россиян. Он заявил, что в России не осталосьповодов для гордости, на что комментаторы заметили: Соловьев, наконец,"проснулся".В эфире радио "Вести ФМ" журналист прокомментировалотношения с другими странами и сказал, что Россия ведет себя как донор -позволяя у себя что-то брать и ничего не требуя взамен. В опубликованном вTwitter отрывке эфира журналист возмущался, что в стране не осталось поводовдля гордости.После публикации ролика на Соловьева обрушился шквалкритики. Подписчики обвинили журналиста в лицемерии. "Что с ним?Проснулся? Ты же 18 лет пел нам, что все супер!" – написали комментаторы.