Очередное заявление телеведущего Владимира Соловьева вызвало
гнев на Украине. Еще бы: журналист предложил Незалежной расстаться со своей
территорией и передать ее России.
Очередное заявление телеведущего Владимира Соловьева вызвало
гнев на Украине. Еще бы: журналист предложил Незалежной расстаться со своей
территорией и передать ее России.
"Соловьев выдвинул наглую претензию к Украине", -
разразилось комментариями издание "Обозреватель", авторы которого не
пропускают ни один эфир "Вечера с Владимиром Соловьевым". Ведущего
они называют топ-пропагандистом Кремля, а все его заявления наглыми или скандальными.В этот раз журналиста назвали оккупантом.
Соловьев предположил, что Украина незаконно
занимает свои нынешние территории. "Важный вопрос возникает, элементарный:
а вы считаете себя правопреемниками УССР? Если вы правопреемники УССР, тогда
обвиняйте сами себя, а если нет, тогда геть с чужой земли! Тогда, получается,
вы заняли чужую территорию", – сказал Соловьев во время обсуждения украинской
темы.
Но достается телеведущему не только от украинцев. Недавно жесткие
высказывания Соловьева удивили россиян. Он заявил, что в России не осталось
поводов для гордости, на что комментаторы заметили: Соловьев, наконец,
"проснулся".
В эфире радио "Вести ФМ" журналист прокомментировал
отношения с другими странами и сказал, что Россия ведет себя как донор -
позволяя у себя что-то брать и ничего не требуя взамен. В опубликованном в
Twitter отрывке эфира журналист возмущался, что в стране не осталось поводов
для гордости.
После публикации ролика на Соловьева обрушился шквал
критики. Подписчики обвинили журналиста в лицемерии. "Что с ним?
Проснулся? Ты же 18 лет пел нам, что все супер!" – написали комментаторы.