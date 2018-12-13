Петр Порошенко снова опростоволосился, написав у себя в Twitter очередную глупость. Президенту Украины привиделось, что Россия его до смерти боится.

Петр Порошенко снова опростоволосился, написав у себя в Twitterочередную глупость. Президенту Украины привиделось, что Россия его до смертибоится.Лучше бы президент Украины не заводил себе Twitter и не смешил бы весь мир. На этотраз Петр Порошенко раскрыл секрет ночных страхов России и лично президента Путина.По версии не раз замеченного в пьянстве лидера Незалежной, Россия боится трехвещей: во-первых, украинского единства и солидарности; во-вторых, Россия ненавидитмеждународное присутствие в Донбассе, Крыму и Азовском море. Наконец, перейдяна личности, Порошенко написал, что Путин ненавидит европейский успех Украины.Последняя фраза запросто может стать мемом. Еще бы, про европейскийуспех Украины трубят все без остановки. Вот лишь несколько составляющих этогоуспеха: бегство двух миллионов украинцев в Россию на заработки; разворовываниестраны группой олигархов во главе с президентом; полный развал промышленности;война с собственным народом; практически нулевые продажи украинских товаров вЕвропу и покупка российского газа втридорога из Европы…Это список можно продолжать и продолжать, вот толькоевропейского успеха от этого на Украине не прибавится. Да и откуда ему взяться,если страна решила сделать своими кумирами националистов и фашистов. Случисьтакое в Европе, любого политика давно бы посадили в тюрьму за пропаганду идейАдольфа Гитлера. Но Порошенко в Старом Свете терпят и иногда даже делают вид,что поддерживают. Видимо, это и есть тот самый европейский успех Украины.Пассаж про международное присутствие в Крыму, Донбассе и Азовскомморе, очевидно, касается международных наблюдателей, которых Киев мечтаетзаполучить на этих территориях. Про Донбасс российский президент уже говорил –мы не против ввода туда миротворческих сил, но только на линию разграничениявоюющих сторон.Азовское море Украина, благодаря своим провокациям, может вбудущем вообще потерять, если продолжит посылать вооруженные катера срасчехленными орудиями в российские территориальные воды.Что касается Крыма, то российский полуостров регулярнопосещают делегации политиков, бизнесменов и общественных деятелей из разныхстран мира. Президентские выборы 2018 года проходили в Крыму с участиеммеждународных наблюдателей. До этого несколько больших делегаций из Франции иИталии побывали в республике, многие бизнесмены из этих стран выразили желаниесотрудничать с местными властями и предпринимателями.Наконец, Порошенко с гордостью заявил, что Россия боится украинскогоединства и солидарности. Но это уже, как говорится, ни в какие ворота не лезет!О каком единстве и солидарности может идти речь в стране, в которой пятый годидет гражданская война. В стране, в которой, кто не скачет, тот москаль. Встране, где представители одной политической силы заживо сжигают людей, несогласных с ними.Еще на Украине запрещают говорить на русском языке, смотретьроссийские фильмы и телеканалы, читать российские книги. Люди, родившиеся вКиеве и живущие сейчас в России, не могут приехать в гости к своим родным иблизким. Это все, по мнению Порошенко, и есть солидарность и единство.Скорее, это похоже на позор и унижение, до которых довел странуавтор хвалебных панегириков в адрес Украины. Господину Порошенко следовало бызакрыть свой Twitter или перестать заниматься дипломатией в соцсетях, перенимаяопыт Дональда Трампа. Тем более, что до американского президента украинскому какдо Парижа раком.