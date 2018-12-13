Фирму Жемчужная река чьи клиенты почти неделю сидят на чемоданах, Ростуризм исключил из реестра туроператоров. Против руководства компании заведено уголовное дело. Но туристам от этого не легче — у сотен людей билеты на несуществующие авиарейсы, их обманом выселяют из гостиниц, у некоторых — просрочены визы.

Фирму "Жемчужная река" чьи клиенты почти неделю сидят на чемоданах, Ростуризм исключил из реестра туроператоров. Против руководства компании заведено уголовное дело. Но туристам от этого не легче — у сотен людей билеты на несуществующие авиарейсы, их обманом выселяют из гостиниц, у некоторых — просрочены визы.Аэропорт Хайкоу. Вот эта вот вся масса народа — это свезённые россияне. На чемоданах, на багажных тележках и просто на полу. Людям пообещали, что сегодня они точно улетят."Сейчас самолёт есть, который летит в Питер", — объявляет сотрудник.Уже в аэропорту выяснилось, что рейса в Петербург даже не планировалось."Кто-то вот таким образом использует эту авиакомпанию для того, чтобы, наверное, просто выселить туристов из гостиницы и не платить за них", — рассказал Сергей Извольский, советник руководителя Росавиации.Эти москвичи четвертый день живут в гостинице у аэропорта. Им просто нечего есть, на рестораны нет денег, а ближайший магазин — в сорока километрах."Ты должен ещё за автобус платить, это самый дешёвый вариант. Дойти туда, покупки сделать", — негодует Нарык Тохьян.Они должны были вернуться в Москву в понедельник 10 декабря, но когда пришли на регистрацию узнали, что их рейса не существует. Каждый день в Китае — это новые проблемы дома."У нас также неоплаченные кредиты висят. То есть мы должны ежемесячный платёж уже внести, этот срок уже прошел. Вот лично у меня уже штраф", — поясняет Ксения Романова, пострадавшая."Машина стоит на платной автостоянке. То есть, какой у нас будет счёт за эту стоянку, боюсь даже представить", — жалуется Ирина Межецкая, пострадавшая.Авиакомпания, которая сейчас занимается вывозом туристов, предлагает москвичам лететь до Уфы или Самары, дальше за свой счёт. Рейсов в Москву пока не предвидится."Авиакомпании не знают, кого везти, потому что нет билетов, с кем связываться, где собирать этих пассажиров и за чей счёт везти. Стоит это несколько сот тысяч долларов", — рассказал Извольский.Следственный комитет России возбудил в отношении руководителей "Жемчужной реки" уголовное дело — их подозревают в фальсификации билетов. Компанию сегодня исключили из реестра туроператоров. Те, кто купил путёвки, но в Китай так и не улетел, теперь могут хотя бы рассчитывать на компенсацию."А те туристы, которые находятся там и не могут вернуться обратно, они будут вывезены в рамках фонда турпомощи, это резервный фонд", — говорит Изо Арахамия, начальник правового управления Федерального агентства по туризму.Но на это нужно время, а пока российских туристов выселяют из гостиниц."Что нам делать? — В соседний отель заселиться. — В какой отель? — В соседний!" – советуют россиянам китайские служащие.И отказываются кормить."Так, Маша, талоны на питание нам больше дадут? Кушать мы больше не будем?" – спрашивает женщина.Ростуризм уже разослал письма в посольство Китая в Москве, а также в профильное министерство КНР с просьбой помочь соотечественникам — как минимум, не выселять их из гостиниц.