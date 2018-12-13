Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел в среду пресс-конференцию, на которой обвинил Джона Болтона, советника Дональда Трампа по национальной безопасности, в организации неудавшегося покушения.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел в среду пресс-конференцию, на которой обвинил Джона Болтона, советника Дональда Трампа по национальной безопасности, в организации неудавшегося покушения."Джон Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства. Он готовит в разных местах силы наемников и полувоенных образований вместе с Колумбией, президент которой Иван Дуке является соучастником этого плана", — заявил Мадуро в ходе пресс-конференции. Она транслировалась на официальной странице президента Венесуэлы в Facebook.4 августа 2018 года в Каракасе, в 17:40 по местному времени, несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой, приблизились к месту парада, который принимал Николас Мадуро. Все дроны были подбиты полицейскими снайперами. В результате семь сотрудников национальной охраны, участвовавших в параде, получили ранения и были госпитализированы. После взрывов телохранители немедленно защитили Мадуро баллистическими щитами, а трансляция мероприятия национальным телевидением была прервана.Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. "У меня нет сомнений, что дрон, который запустили, подготовили в Колумбии под руководством Сантоса, но по прямому приказу Белого дома", — отметил он. Президент Венесуэлы добавил, что ему известны планы США по его свержению и убийству. Впрочем, американцы и сами это не особо скрывают. Так, газета New York Times, со ссылкой на свои источники неоднократно сообщала, что администрация Белого дома контактирует с венесуэльскими мятежниками на предмет свержения режима Мадуро.