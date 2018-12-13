Арестованной в США россиянке Марии Бутиной грозит пять лет тюрьмы и большой штраф. Несмотря на то, что обвиняемая в работе иностранным агентом, признала свою вину, суд не будет к ней снисходителен.

Арестованной в США россиянке Марии Бутиной грозит пять леттюрьмы и большой штраф. Несмотря на то, что обвиняемая в работе иностраннымагентом, признала свою вину, суд не будет к ней снисходителен.Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала винупо одному из пунктов обвинения, а именно в том, что принимала участие в сговорес целью нанести вред США. Она сделала это добровольно, никакого давления на неене оказывалось. За признание вины Бутиной снижать срок не будут, но сделка соследствием может ускорить вынесение приговора.Россиянке грозит до пяти лет тюрьмы или штраф до 250 тысячдолларов. Следующие слушания по делу намечены на 12 февраля 2019 года. Датаоглашения приговора пока не определена, сообщает РИА Новости.В российском МИДе заявили, что Москва поддержит любоерешение Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. НаСмоленской площади говорят, что процесс вокруг Бутиной не имеет ничего общего справосудием, а является политическим давлением.Марию Бутину уже сравнивают с другой россиянкой – Анной Чапман,которая в 2010 году была арестована в США по обвинению в финансовых махинациях,а позднее обменена и передана России. Сейчас она ведет программу "Тайнымира" на телеканале "РЕН ТВ".В американских тюрьмах находятся два российских гражданина,получившие большие сроки – Виктор Бут и Константин Ярошенко. Бут осужден в 2012году на 25 лет тюрьмы за намерение незаконно осуществить торговлю оружием иподдержку терроризма. Ярошенко в 2011 году получил 20 лет тюрьмы за подготовкутранспортировки крупной партии наркотиков.В России обвинения против Бута и Ярошенко считают сфабрикованными.Власти ведут переговоры об освобождении или обмене россиян.