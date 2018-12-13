Новость о госпитализации обладательница бронзы финала Гран-при взбудоражила Россиян. Однако Елизавета Туктамышева продолжает освещать свою жизнь в соцсетях, тем самым хоть успокаивая поклонников.

Новость о госпитализации обладательница бронзы финала Гран-при взбудоражила Россиян. Однако Елизавета Туктамышева продолжает освещать свою жизнь в соцсетях, тем самым хоть успокаивая поклонников.Туктамышева опубликовала в своем Instagram фотографию с градусником. При этом спортсменка поспешила заверить, он показывает температуру некорректно, поэтому дела с ее здоровьем обстоят немного лучше."Ушной градусник показывает на 2-3 десятых больше, но это не сильно спасает... Подготовка к ЧР идет полным ходом", – написала Туктамышева. Стоит отметить, что Лиза пробудет в больнице по меньшей мере две недели.Ранее стало известно, что обладательница бронзы финала Гран-при госпитализирована. У Елизаветы Туктамышевой обнаружено воспаление легких. По словам тренера фигуристки, Туктамышева пропустит чемпионат России, ведь диагноз очень серьезный."Воспаление легких. Сами понимаете. Но решение о снятии принимает федерация по инициативе тренерского штаба", – цитирует Мишина телеканал "360". В свою очередь генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) России Александр Коган отметил, что точного заключения врачей по поводу состояния Елизаветы пока нет, поэтому "комментировать сроки восстановления преждевременно".