Историк моды, театральный художник Александр Васильев раскритиковал вкус актрисы, звезды Уральских пельменей Юлии Михалковой. По мнению эксперта, артистка слишком часто эксплуатирует гиперсексуальный образ.

Историк моды, театральный художник Александр Васильев раскритиковал вкус актрисы, звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой. По мнению эксперта, артистка слишком часто эксплуатирует гиперсексуальный образ.Александр Васильев убежден, что из-за своих аппетитных женственных форм Юлии Михалковой не следует носить чересчур откровенные обтягивающие наряды. "При таких данных не стоит носить что-то в облипон и обтягон. Я считаю, что в определенном возрасте настает момент, когда между женщиной и одеждой должна быть дистанция. Да, у нее прекрасная фигура, Юля хорошо сложена, но выбор костюмов неверный. Михалкова вечно хочет себя обтянуть, показать, что у нее замечательная грудь, крутые бедра. Она провоцирует окружающих гиперсексуальными образами", – высказал мнение Александр Васильев.Эксперт предположил, что избранник рад видеть "обтянутую со всех сторон" красавицу, но если все время педалировать этот образ, часть публики начнет неверно воспринимать эти сигналы. "На самом деле нашей героине дико не идут такие фасоны, они Юлечку не украшают", – заявил модный критик.Зато Васильев похвалил за макияж и прическу. Историк моды посоветовал актрисе никому больше из коллег не давать контактов своего парикмахера и повысить ему зарплату. "Тому, кто работает с ее волосами, ставлю пятерку с плюсом. Я советую Михалковой этого мастера всячески поддерживать, поощрять, повысить ему зарплату, потому что это редкий пример идеальной укладки для артистки. И пускай она скрывает его имя, а то другие звезды его переманят", – цитируют Александра Васильева .