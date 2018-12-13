Скандал вокруг двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян получил продолжение. Спортсменка нашла сомнительное оправдание своим словам о тупых детях.

Скандал вокруг двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорянполучил продолжение. Спортсменка нашла сомнительное оправдание своим словам о"тупых" детях.Дети "тупые" в хорошем смысле этого слова,оправдывается Яна Егорян. Чемпионка признает, что выразилась довольно грубо – нопри этом утверждает, что не имела в виду ничего оскорбительного."Это нормально, что дети могут чего-то не понимать, неделать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 разповторить, чтобы до него дошло", – заявила спортсменка журналистам.– двукратная олимпийская чемпионка. Обе награды оназавоевала на Играх в Рио-де-Жанейро – в командных и личных соревнованиях пофехтованию на саблях. Кроме того, Яна пять раз становилась чемпионкой Европы вкомандном первенстве и одержала победу на чемпионате мира.Днем ранее появилось интервью телеканалу "МатчТВ". Там и прозвучали ее слова, которые стали причиной скандала. "Я не хочу быть тренером. Ни в коем случае! Я безумнолюблю детей, провожу с ними огромное количество времени. Как бы это ужасно низвучало, но дети – они тупые. В хорошем смысле этого слова. Я вспоминаю себя вдетстве, как тренер говорил: "Яна, сделай шаг". А я делаю шаг назад",– заявила чемпионка. Она призналась, что смогла бы работать с девушками от 20лет – но только не с детьми, приводит слова Яны Егорян