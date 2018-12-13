Скандал вокруг двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян
получил продолжение. Спортсменка нашла сомнительное оправдание своим словам о
тупых детях.
Скандал вокруг двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян
получил продолжение. Спортсменка нашла сомнительное оправдание своим словам о
"тупых" детях.
Дети "тупые" в хорошем смысле этого слова,
оправдывается Яна Егорян. Чемпионка признает, что выразилась довольно грубо – но
при этом утверждает, что не имела в виду ничего оскорбительного.
"Это нормально, что дети могут чего-то не понимать, не
делать какие-то вещи. И что если ты работаешь с ребенком, то нужно 10 раз
повторить, чтобы до него дошло", – заявила спортсменка журналистам.
– двукратная олимпийская чемпионка. Обе награды она
завоевала на Играх в Рио-де-Жанейро – в командных и личных соревнованиях по
фехтованию на саблях. Кроме того, Яна пять раз становилась чемпионкой Европы в
командном первенстве и одержала победу на чемпионате мира.
Днем ранее появилось интервью телеканалу "Матч
ТВ". Там и прозвучали ее слова, которые стали причиной скандала. "Я не хочу быть тренером. Ни в коем случае! Я безумно
люблю детей, провожу с ними огромное количество времени. Как бы это ужасно ни
звучало, но дети – они тупые. В хорошем смысле этого слова. Я вспоминаю себя в
детстве, как тренер говорил: "Яна, сделай шаг". А я делаю шаг назад",
– заявила чемпионка. Она призналась, что смогла бы работать с девушками от 20
лет – но только не с детьми, приводит слова Яны Егорян