Злоумышленники, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели его мобильным телефоном, денежными средствами, ключами от автомобиля. Затем они завели машину и уехали...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Якиманка задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в разбое.В дежурную часть полиции поступило заявление от 34-летнего жителя Подмосковья. Он рассказал, что в одном из кафе на Коровьем валу, мужчины, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладели его мобильным телефоном, денежными средствами, ключами от автомобиля. Затем они завели машину и уехали. Общий материальный ущерб составил более 300 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Мячковском бульваре оперативники задержали одного из подозреваемых. Им оказался 29-летний мужчина, проживающий в столице. Со слов задержанного, потерпевший задолжал ему денежные средства. Проследив его до кафе, злоумышленники совершили нападение и завладели его имуществом.Следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60