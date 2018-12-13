Злоумышленник получил от потерпевшего свыше 4 млн рублей за услуги по ремонту и замене протеза бедра с внешним источником питания, но своих обязательств не выполнил...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у инвалида», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился 39-летний мужчина, который сообщил о факте мошенничества. Он рассказал, что в Интернете нашел информацию о предприятии, которое занимается изготовлением и ремонтом протезов. За оказание услуг по ремонту и замене протеза бедра с внешним источником питания по низкой цене потерпевший перевел денежные средства на расчетный счет неизвестному, однако данные услуги так и не были оказаны. Материальный ущерб составил 4 миллиона 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 44-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60