Злоумышленник получил от потерпевшего свыше 4 млн рублей за услуги по ремонту и замене протеза бедра с внешним источником питания, но своих обязательств не выполнил...
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у инвалида», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию с заявлением обратился 39-летний мужчина, который сообщил о факте мошенничества. Он рассказал, что в Интернете нашел информацию о предприятии, которое занимается изготовлением и ремонтом протезов. За оказание услуг по ремонту и замене протеза бедра с внешним источником питания по низкой цене потерпевший перевел денежные средства на расчетный счет неизвестному, однако данные услуги так и не были оказаны. Материальный ущерб составил 4 миллиона 100 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 44-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник распорядился полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление других эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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