Вера Брежнева заинтриговала поклонников. Фанаты спрашивают у певицы, где та берет молодильные яблоки.

Вера Брежнева заинтриговалапоклонников. Фанаты спрашивают у певицы, где та берет молодильные яблоки.Сегодня, 13 декабря, 36-летняяВера Брежнева опубликовала в личном микроблоге откровенное фото. Знаменитость позируетв бюстгальтере.На черно-белом снимке знаменитостьпредстает перед взором смотрящего без макияжа и укладки. "Большая ценность и сложность в этом потоке – бытьсобой.🖤", – подписала Вера пост.Поклонники были шокированы.Многие задавались вопросом, почему Брежнева не стареет. Ведь не может мать двоихдетей выглядеть такой юной.Фолловеры предлагали разныеварианты. Кто-то считает, что Брежнева обязана своим внешним видом хорошей наследственности.Другие же полагают, что Вера никогда не злоупотребляла косметикой и вела здоровыйобраз жизни, оттого так хорошо выглядит сейчас. К слову, были и те, кто решил,что никакого секрета тут нет – звезда просто опубликовала снимок десятилетнейдавности."Это старые фотки? Не пойму (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Простите, вы точно мать двоих взрослых дочерей? 🌷Вам лет 25 максимум", "Чудеса современнойкосметологии. А почему бы и нет. Если все выглядит естественно, то я за!","Боже явно вы не с нашей планеты 🙀Красиииииивааааааяяяя!!!!!👍👍👍👍👍👍😻😻😻😻", "Вывыглядите на 20 лет🔥🔥🔥Ведьма! 🤣", "Естественнаякрасота всегда будет превыше всего😊 Вера, вы прекрасна!!!😍😊", "Вера,вот такой я себе представляла морскую владычицу!!!" – писалипользователи Сети.Отметим, что Веру Брежневу по праву считаютодной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Артистка успевает нетолько развивать свою карьеру и ухаживать за собой, но и уделять время семье.Звезда заботится о своих детях: 17-летней Соне и Саре, которой уже скороисполнится девять лет. К слову, девочкиунаследовали красоту своей знаменитой мамы.