Вера Брежнева заинтриговала
поклонников. Фанаты спрашивают у певицы, где та берет молодильные яблоки.
Вера Брежнева заинтриговала
поклонников. Фанаты спрашивают у певицы, где та берет молодильные яблоки.
Сегодня, 13 декабря, 36-летняя
Вера Брежнева опубликовала в личном микроблоге откровенное фото. Знаменитость позирует
в бюстгальтере.
На черно-белом снимке знаменитость
предстает перед взором смотрящего без макияжа и укладки. "Большая ценность и сложность в этом потоке – быть
собой.🖤", – подписала Вера пост.
Поклонники были шокированы.
Многие задавались вопросом, почему Брежнева не стареет. Ведь не может мать двоих
детей выглядеть такой юной.
Фолловеры предлагали разные
варианты. Кто-то считает, что Брежнева обязана своим внешним видом хорошей наследственности.
Другие же полагают, что Вера никогда не злоупотребляла косметикой и вела здоровый
образ жизни, оттого так хорошо выглядит сейчас. К слову, были и те, кто решил,
что никакого секрета тут нет – звезда просто опубликовала снимок десятилетней
давности.
"Это старые фотки? Не пойму (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Простите, вы точно мать двоих взрослых дочерей? 🌷Вам лет 25 максимум", "Чудеса современной
косметологии. А почему бы и нет. Если все выглядит естественно, то я за!",
"Боже явно вы не с нашей планеты 🙀Красиииииивааааааяяяя!!!!!👍👍👍👍👍👍😻😻😻😻", "Вы
выглядите на 20 лет🔥🔥🔥Ведьма! 🤣", "Естественная
красота всегда будет превыше всего😊 Вера, вы прекрасна!!!😍😊", "Вера,
вот такой я себе представляла морскую владычицу!!!" – писали
пользователи Сети.
Отметим, что Веру Брежневу по праву считают
одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. Артистка успевает не
только развивать свою карьеру и ухаживать за собой, но и уделять время семье.
Звезда заботится о своих детях: 17-летней Соне и Саре, которой уже скоро
исполнится девять лет. К слову, девочки
унаследовали красоту своей знаменитой мамы.