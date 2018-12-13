Юморист отправился в большой тур. Евгений Петросян решил покорить Германию, где много русскоязычных жителей.

Юморист отправился в большой тур. ЕвгенийПетросян решил покорить Германию, где много русскоязычных жителей.В списке артиста 13городов. Среди них Зинген, Бремен, Хекстер, Гамбург, Ганновер и другие. Петросянпроанонсировал выступления в своем микроблоге.Вскоре на странице в Instagram юморист опубликовал свое фото. На нем он расположился в креслев зале ожидания вылета международного аэропорта "Шереметьево".Стоит отметить, что втур отправился как раз после разгоревшегося в Сети скандала из-за того,что роль соведущей юмориста в программе "Голубой огонек" доверили ОльгеБузовой. Многие россияне заявили, что отказываются в этом случае смотреть любимуюпередачу.К слову, многиепоклонники ранее заметили, что Петросян после развода с Еленой Степаненко значительнопомолодел. 73-летний юморист стал внимательнее следить за внешностью игардеробом, сменив черные костюмы на разноцветные пиджаки. Также ЕвгенийВаганович стал больше времени уделять с подписчиками в соцсетях, делясьновостями из своей жизни.Напомним, 16 ноябряХамовнический суд Москвы развел со Степаненко.Однако, судя по слухам, юмористы продолжают делить многомиллионное состояние.