Юморист отправился в большой тур. Евгений
Петросян решил покорить Германию, где много русскоязычных жителей.
Юморист отправился в большой тур. Евгений
Петросян решил покорить Германию, где много русскоязычных жителей.
В списке артиста 13
городов. Среди них Зинген, Бремен, Хекстер, Гамбург, Ганновер и другие. Петросян
проанонсировал выступления в своем микроблоге.
Вскоре на странице в Instagram юморист опубликовал свое фото. На нем он расположился в кресле
в зале ожидания вылета международного аэропорта "Шереметьево".
Стоит отметить, что в
тур отправился как раз после разгоревшегося в Сети скандала из-за того,
что роль соведущей юмориста в программе "Голубой огонек" доверили Ольге
Бузовой. Многие россияне заявили, что отказываются в этом случае смотреть любимую
передачу.
К слову, многие
поклонники ранее заметили, что Петросян после развода с Еленой Степаненко значительно
помолодел. 73-летний юморист стал внимательнее следить за внешностью и
гардеробом, сменив черные костюмы на разноцветные пиджаки. Также Евгений
Ваганович стал больше времени уделять с подписчиками в соцсетях, делясь
новостями из своей жизни.
Напомним, 16 ноября
Хамовнический суд Москвы развел со Степаненко.
Однако, судя по слухам, юмористы продолжают делить многомиллионное состояние.