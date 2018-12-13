Савеловский районный суд столицы приговорил к 12 годам лишения свободы певца Александра Ермака, признанного виновным в убийстве и краже с причинением значительного ущерба. Отбывать наказание 36-летний Ермак (настоящее имя - Александр Чураков) будет в исправительной колонии строгого режима.

Савеловский районный суд столицы приговорил к 12 годам лишения свободы певца Александра Ермака, признанного виновным сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "Убийство" и "Кража с причинением значительного ущерба потерпевшему". Отбывать наказание 36-летний Ермак (настоящее имя — Александр Чураков) будет в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры Москвы.Убийство произошло в ночь на 24 августа 2017 года в квартире одного из жилых домов по Хорошевскому шоссе, напоминает ТАСС. Там у Чуракова возник конфликт с его 45-летним знакомым, вдвоем с которым они распивали спиртные напитки.В ходе ссоры певец не менее 29 раз ударил знакомого ножом, в результате чего тот скончался на месте. После убийства певец похитил два ноутбука, два мобильных телефона и планшет убитого общей стоимостью 96 тысяч рублей.СМИ тогда сообщали подробности ссоры между певцом и его знакомым, юристом по профессии. Сообщалось, что во время совместного распития алкоголя друг Ермака разделся догола и стал делать певцу непристойные предложения.Сообщалось, что после произошедшего сам Ермак рассказал о случившемся водителю, который вез его домой. Высадив певца из автомобиля, водитель позвонил в полицию и сообщил об услышанном от пассажира во время поездки.Александр Ермак возглавляет группу "Александрит", исполняющую, в частности, песню Раймонда Паулса на слова Ильи Резника "Ты у меня одна". Несколько лет назад певец создал благотворительный фонд для помощи детям-инвалидам и детям, оставшимся без родителей.