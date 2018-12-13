Компания Микран объявила о создании боевого беспилотника Карнивора. Дрон способен вести разведку, наносить удары по наземным объектам и сбивать вражеские БПЛА. Разработчики пояснили, что на их дрона можно установить сеткомет для стрельбы по беспилотникам и осколочно-фугасные боеприпасы для бомбардировки, например, артиллерийских позиций противника.

Компания "Микран" объявила о создании боевого беспилотника "Карнивора". Дрон способен вести разведку, наносить удары по наземным объектам и сбивать вражеские БПЛА, сообщает агентство ТАСС.Разработчики пояснили, что на их дрона можно установить сеткомет для стрельбы по беспилотникам и осколочно-фугасные боеприпасы для бомбардировки, например, артиллерийских позиций противника.В воздухе "Карнивора" может находиться до 15 часов. Первый опытный образец уже собран и проходит заводские летные испытания.Carnivore переводится с латыни как плотоядное животное.