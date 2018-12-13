В китайском Ханчжоу продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Первую золотую медаль в копилку сборной России принес Кирилл Пригода, победивший на дистанции 200 метров брассом.

В китайском Ханчжоу продолжается чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Первую золотую медаль в копилку сборной России принес Кирилл Пригода, победивший на дистанции 200 метров брассом.В финале Кирилл преодолел дистанцию за 2 минуты 0,16 секунды, установив новый мировой рекорд. Пригода улучшил прежнее достижение на 28 сотых секунды. На втором месте китаец Цинь Хайян третьим стал немец Марко Кох, которому принадлежал прежний рекорд. Еще один российский пловец Михаил Доринов финишировал шестым.Сборная России, за которую выступали Климент Колесников, Олег Костин, Розалия Насретдинова и Мария Каменева, заняла третье место в смешанной комбинированной эстафете 4 по 50 метров. Победу мировым рекордом одержала сборная США, обновившая свой же мировой рекорд. На втором месте сборная Нидерландов.