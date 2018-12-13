Юмористический коллектив обвинил своего бывшего директора Сергея Нетиевского в финансовых махинациях. В коллективе Уральские пельмени сообщили, что им удалось отсудить крупную сумму денег, но, как выяснилось, не все так однозначно.

Юмористический коллектив обвинил своего бывшего директораСергея Нетиевского в финансовых махинациях. В коллективе "Уральские пельмени" сообщили, что им удалось отсудить крупную сумму денег, но, как выяснилось, не все так однозначно.Участники команды заявили, что в 2012 и 2015 годах Нетиевскийзаключил контракт с развлекательным каналом СТС на трансляцию концерта "Нам16 лет – Потому что гладиолус!". После этого компания "Фест Хэнд Медиа", которуювозглавлял Сергей, получила вознаграждение, "не имея на то законных оснований".Как утверждает юрист "" Виктор Пастернак,правообладатели должны "распределять полученное вознаграждение между всемилицами, создававшими результат интеллектуальной деятельности", но в этом случаебывший директор придумал схему, которая обошла это требование закона.Сам Сергей Нетиевский не согласен с решением суда и намерен доказать,что не виновен. "Ситуация абсурдная. "Уральские пельмени" все опятьпереворачивают. Требования основаны на событиях 2012 года, когда именнонынешний директор "Пельменей" Орлов Евгений являлся руководителем и акционеромкомпании ООО "Фест Хэнд Медиа" и он принимал решение о продаже программы", – передает его слова Ura.ru.В ООО "Фест Хэнд Медиа" заявили, что представитель коллектива "Уральские пельмени" выдает желаемое за действительно. "Если коротко. Преображенский суд города Москвы отказал в удовлетворении требований коллектива к Нетиевскому. Суд не нашёл оснований для квалификации действий Нетиевского как незаконных или неправомерных. Суд также не согласился с доводами членов коллектива о том, что ФХМ было подконтрольно Нетиевскому и якобы Нетиевский через ФХМ нарушил права членов коллектива, не выплатив авторские гонорары", – отметили в пресс-службе компании.В пресс-службе подчеркнули, что на самом деле ситуация кардинально иная. "Суд удовлетворил требования коллектива к компании ООО "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА" (и именно этот пункт вчера рассматривался апелляционным судом), однако, хотели бы обратить внимание на то, что именно Евгений Орлов, один из инициаторов конфликта между Нетиевским и коллектива, заключил договор с СТС, будучи генеральным директором ООО "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА". Этот договор послужил основанием для удовлетворения иска к компании ООО "ФЁСТ ХЭНД МЕДИА". Именно Евгений Орлов, заключив такой договор, не выплатил ни одному члену коллектива ни копейки", – гласит текст официального заявления.Напомним, судебные разбирательства длятся на протяжениинескольких лет. Нетиевский недавно выдвинул ответное обвинение участникамколлектива "". Он считает, что "бывшие коллеги по шоу перешли границы из-зазвездности, жажды денег и ощущения собственной безнаказанности" и заспиной акционеров присвоили себе большую сумму.