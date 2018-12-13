"Оперативники уголовного розыска задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых людей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Войковскому району столицы задержали 31-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилых людей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В полицию поступила информация о том, что на домашний телефон 94-летнему гражданину позвонил неизвестный, который представился его внуком. Злоумышленник попросил дать ему крупную денежную сумму, так как он попал в затруднительное положение. Пенсионер снял в банке 400 тысяч рублей и возле подъезда своего дома передал их мужчине, представившемуся другом внука", - рассказала Ирина Волк.Аналогичные преступления были совершены в отношении 81-летней и 90-летней жительниц Москвы.Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, которые в настоящее время объединены в одно производство."В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила официальный представитель ведомства.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк