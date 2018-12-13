Футболисту самарского клуба Крылья Советов Евгению Башкирову, которого правоохранители задержали в середине октября за вождение автомобиля в пьяном виде, вынесено наказание. Он лишен прав на 1,5 года и должен будет выплатить штраф.

Футболисту самарского клуба "Крылья Советов" Евгению Башкирову, которого правоохранители задержали в середине октября за вождение автомобиля в пьяном виде, вынесено наказание. Он лишен прав на 1,5 года и должен будет выплатить штраф.Как уже сообщали 33Live.RuRu, сотрудники ГИБДД задержали Башкирова 14 октября и результаты анализов показали в крови 27-летнего Башкирова 0,480 промилле алкоголя. В его отношении был составлен протокол. Теперь он лишен прав и должен будет заплатить 30 тыс. рублей штрафа.