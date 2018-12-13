Четверг выдался богатым на скандалы и громкие заявление отечественных звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 декабря 2018 года.

Четверг выдался богатым на скандалы и громкие заявление отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 декабря 2018 года.Недавно оперная певица взбудоражила общественность откровениями в авторской программе Леры Кудрявцевой. Мария Максакова в подробностях поведала о насилии со стороны бывшего мужа. По всей видимости, знаменитость решила подлить масла в огонь новым громким заявлением.Мария Максакова заявила о провокации на ее сольном концерте в Национальной опере Латвии в Риге. По словам певицы, четыре человека "пытались создать скандал и сорвать выступление".Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года, читайте в и специальных .