Сегодня днем в московском ТЦ Мега Белая Дача произошло возгорание: очевидцы наблюдали снаружи здания дым, а затем и внушительные языки пламени. Посетители и сотрудники центра были эвакуированы, а пожар, площадь которого составила около 10 квадратных метров, был потушен в течение буквально нескольких минут.

Сегодня днем, 13 декабря, в московском ТЦ "Мега Белая Дача" произошло возгорание: очевидцы наблюдали снаружи здания дым, а затем и внушительные языки пламени.Посетители и сотрудники центра были эвакуированы, а пожар, площадь которого составила около 10 квадратных метров, был потушен в течение буквально нескольких минут.Мега Белая Дача загорелась. Пострадавших вроде бы нет.Поражает спокойствие окружающих pic.twitter.com/ypqMZ9vb8r— Дикая Москва (@WildWildMoscow) 13 декабря 2018 г.Причиной возникновения пожара оказалась загоревшаяся праздничная гирлянда, украшающая здание торгового центра.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Андрей Румянцев (@a_rumia) 13 Дек 2018 в 1:09 PSTВ результате происшествия никто не пострадал.