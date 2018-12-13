Прах писателя Андрея Битова будет захоронен 22 декабря на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге.

Прах писателя Андрея Битова будет захоронен 22 декабря на Шуваловском кладбище в Санкт-Петербурге.Как передает РИА Новости, об этом рассказала внучка писателя Полина Баженова​​​, подчеркнув, что в этот же день в музее Набокова состоится вечер памяти Андрея Битова.Ранее она проинформировала общественность, что один из основателей советского постмодернизма будет захоронен рядом со своими родителями.Битов скончался 3 декабря 2018 года на 82-м году жизни в Москве. Прощание с ним прошло 7 декабря в столичном Центральном доме литераторов, после чего тело писателя кремировали.Битов – автор произведений "Пушкинский дом", "Человек в пейзаже", "Грузинский альбом", "Уроки Армении", "Оглашённые", "В четверг после дождя", "Дерево" и ряда других. Его сочинения переведены почти на все европейские языки. Он обладатель многочисленных международных и российских литературных премий.